Алеся Кафельникова снялась в рекламе российского модного бренда
Алеся Кафельникова стала лицом новой рекламной кампании российского масс-маркет-бренда Love Republic. Черно-белые кадры со съемок появились в инстаграме* марки.
Алеся Кафельникова для Love Republic. Скоро,
— говорится в подписи, так что пока, похоже, публике показали еще не всю готовую кампанию, а только тизер.
Леся Кафельникова в новой кампании Love Republic. Немного в стиле Celine, немного YSL и чуточку Toteme. Вообще, хороший стайлинг — полдела, Lime тому пример. Так что вектор выбран верный,
— прокомментировали съемку в модном телеграм-канале MUR.
После рождения ребенка Кафельникова взяла небольшую паузу, но после этого уже успела вернуться в модную индустрию. В рамках недель моды в феврале этого года она вышла на показах David Koma и Diesel, а весной снялась сразу в нескольких кампаниях западных брендов: Bimba Y Lola и Blumarine.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией