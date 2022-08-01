Алеся Кафельникова снялась в рекламе российского модного бренда
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Алеся Кафельникова снялась в рекламе российского модного бренда

Алеся Кафельникова снялась в рекламе российского модного бренда

Алеся Кафельникова стала лицом новой рекламной кампании российского масс-маркет-бренда Love Republic. Черно-белые кадры со съемок появились в инстаграме* марки.

Алеся Кафельникова для Love Republic. Скоро,

— говорится в подписи, так что пока, похоже, публике показали еще не всю готовую кампанию, а только тизер.


Алеся Кафельникова



Леся Кафельникова в новой кампании Love Republic. Немного в стиле Celine, немного YSL и чуточку Toteme. Вообще, хороший стайлинг — полдела, Lime тому пример. Так что вектор выбран верный,

— прокомментировали съемку в модном телеграм-канале MUR.






После рождения ребенка Кафельникова взяла небольшую паузу, но после этого уже успела вернуться в модную индустрию. В рамках недель моды в феврале этого года она вышла на показах David Koma и Diesel, а весной снялась сразу в нескольких кампаниях западных брендов: Bimba Y Lola и Blumarine.


Алеся Кафельникова в рекламе Bimba Y Lola

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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