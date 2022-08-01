Алле Пугачевой предсказали развод

Давно ходят слухи, что в семье певицы Аллы Пугачевой зреет конфликт. Уже несколько недель в светских кругах обсуждают предстоящий крах брака Аллы Пугачевой. Дело в том, что Примадонна обещала к осени вернуться с детьми в Россию, чего совершенно не хочет её муж. Юморист демонстративно берется за любую работу за пределами родной страны. Гастрольный график мужа Пугачевой расписан на месяцы вперед, и в списке городов, которые он собирается посетить, нет Москвы. Алла Борисовна, как считает супруг Клары Кузденбаевой, переживает очень сложный период в жизни. После многолетнего подъема наступил резкий спад, в том числе и в области личного счастья. Из-за присутствия в матрице знака восьмерки, певица чувствует «острую нехватку удачи».По расчетам нумеролога Сергея Кузнецова, Пугачеву в ближайшие месяцы ждут проблемы по всем фронтам: нехватка денег, неудачи в карьере и возможный развод. Эксперт считает, что жизнь народной артистки наладится только следующей весной, и то не факт. Возможно, похожая тенденция будет сохраняться и после дня рождения Аллы Борисовны в апреле. Очевидно, что Примадонна приложит все усилия, чтобы сгладить последствия кризиса. Кузнецов говорит о том, что есть маленькая вероятность того, что брак артистки переживет нынешний спад. «Ситуация с предстоящим разводом выглядит в настоящий момент вполне реалистично. Избежать распада, конечно, можно, но обоим супругам придется приложить все усилия», — говорит Кузнецов «Стархиту». Пугачева, напомним, находится в Латвии, где она отдыхает с детьми. Артистка живет с семьей на вилле «Марта», аренда которой ей обходится в шесть миллионов рублей в месяц. Перед этим она несколько месяцев жила в Израиле в доме брата своего мужа. Из России она уехала еще в феврале, не объяснив причин своего «бегства».