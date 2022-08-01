Автоломбард: срочные деньги под залог машины
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Автоломбард: срочные деньги под залог машины

Автоломбард: срочные деньги под залог машины

Жизнь подкидывает массу ситуаций, когда срочно нужны деньги. Обычно быстро получить финансовую помощь, собрав минимальный пакет документов, можно в МФО. Если же вам требуется сумма большая, чем может выдать микрофинансовая организация, не требующая залог, то обратитесь в автоломбард. Здесь вам предложат деньги под залог машины, используя ее в качестве обеспечения суммы полученного займа.

Возможности автоломбарда

Залог в виде транспортного средства позволяет автоломбардам выдавать более крупные займы без поручителей и подтверждений дохода, чем другие МФО.

“Автоломбард 999” в Москве выдает займы под залог разных транспортных средств:

  • легковых и грузовых автомобилей;
  • мототехники;
  • специальной техники;
  • коммерческих авто.

Преимущества услуг от “Автоломбард 999”:

  • ставки ниже на 0,5% от общерыночных;
  • сумма выдачи до 95% от реальной рыночной стоимости авто;
  • возможность досрочного погашения или, наоборот, продления срока займа;
  • услуга дистанционной оценки;
  • оформление займа в течение 30 минут;
  • наличная и безналичная оплата платежей;
  • сеть филиалов автоломбардов по всей столице;
  • для получения займа не нужно подтверждать доходы, искать поручителей;
  • для оформления нужен паспорт гражданина РФ, ПТС и СТС;
  • полная конфиденциальность данных клиента по автозайму.

Услуги автоломбардов

Для клиентов доступны 2 программы кредитования:

  • под залог паспорта транспортного средства;
  • под залог автомобиля.

В первом случае автомобиль остается в полном распоряжении клиента, а во втором – транспортное средство опечатывается и отправляется на охраняемую стоянку организации.

Некоторые автоломбарды предлагают срочный выкуп транспортного средства.

Общие требования к залоговому автомобилю, которые предъявляют большинство МФО:

  • отсутствие обременений в виде ареста или розыска, а также залога у другой кредитной организации;
  • погашенный кредит, если машина приобреталась в кредит;
  • исправность и отсутствие повреждений;
  • возраст не старше 10-15 лет.

При определении суммы займа также учитывается ликвидность авто на рынке, т.е. востребованность данной модели среди покупателей, и его техническое состояние.

# Общество Статьи
По материалам: rsute

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