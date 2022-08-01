Автоломбард: срочные деньги под залог машины
Жизнь подкидывает массу ситуаций, когда срочно нужны деньги. Обычно быстро получить финансовую помощь, собрав минимальный пакет документов, можно в МФО. Если же вам требуется сумма большая, чем может выдать микрофинансовая организация, не требующая залог, то обратитесь в автоломбард. Здесь вам предложат деньги под залог машины, используя ее в качестве обеспечения суммы полученного займа.
Возможности автоломбарда
Залог в виде транспортного средства позволяет автоломбардам выдавать более крупные займы без поручителей и подтверждений дохода, чем другие МФО.
“Автоломбард 999” в Москве выдает займы под залог разных транспортных средств:
- легковых и грузовых автомобилей;
- мототехники;
- специальной техники;
- коммерческих авто.
Преимущества услуг от “Автоломбард 999”:
- ставки ниже на 0,5% от общерыночных;
- сумма выдачи до 95% от реальной рыночной стоимости авто;
- возможность досрочного погашения или, наоборот, продления срока займа;
- услуга дистанционной оценки;
- оформление займа в течение 30 минут;
- наличная и безналичная оплата платежей;
- сеть филиалов автоломбардов по всей столице;
- для получения займа не нужно подтверждать доходы, искать поручителей;
- для оформления нужен паспорт гражданина РФ, ПТС и СТС;
- полная конфиденциальность данных клиента по автозайму.
Услуги автоломбардов
Для клиентов доступны 2 программы кредитования:
- под залог паспорта транспортного средства;
- под залог автомобиля.
В первом случае автомобиль остается в полном распоряжении клиента, а во втором – транспортное средство опечатывается и отправляется на охраняемую стоянку организации.
Некоторые автоломбарды предлагают срочный выкуп транспортного средства.
Общие требования к залоговому автомобилю, которые предъявляют большинство МФО:
- отсутствие обременений в виде ареста или розыска, а также залога у другой кредитной организации;
- погашенный кредит, если машина приобреталась в кредит;
- исправность и отсутствие повреждений;
- возраст не старше 10-15 лет.
При определении суммы займа также учитывается ликвидность авто на рынке, т.е. востребованность данной модели среди покупателей, и его техническое состояние.