Babel Finance потерял $280 млн на торговле клиентскими средствами

Поставщик криптофинансовых услуг Babel Finance получил убыток в размере свыше $280 млн в результате неудачных торговых решений с клиентскими средствами. Расчеты приводятся в предложении о реструктуризации, пишет The Block.

«В ту волатильную неделю июня, когда биткоин резко упал с $30 000 до $20 000, нехеджированные позиции на [собственных торговых] счетах привели к значительным убыткам. В результате произошла принудительная ликвидация с потерями 8000 BTC и ~56 000 ETH», — говорится в документе.

В результате отделы кредитования и торговли Babel Finance оказались не в состоянии удовлетворить требования контрагентов по маржин-коллам.

«Убытки по собственным торговым операциям вышли за пределы обычного бизнеса, который в остальном работал гладко при надлежащем управлении и контроле», — отмечается в предложении.

Действия этого подразделения не контролировались отделом трейдинга. Для его сотрудников не ввели критериев контроля рисков, они не сообщали о прибылях и убытках. Для сделок не устанавливали индикативные условия, они не регистрировались в системе.

Команда управления кошельком фирмы «выпустила неограниченную сумму средств» на торговые счета, управляемые ее собственной торговой командой, признались в Babel Finance.

В 2020 году возникли подозрения, что компания позволяет себе «игру с плечом» на средства клиентов. Тогда контрагенты поставщика криптофинансовых услуг не придали появившимся слухам большого значения. Избежать банкротства Babel Finance помогла Tether Limited, которая продлила срок возврата кредита с 48 часов до месяца.

В беседе с изданием представители фирмы отметили, что «тесно сотрудничают с клиентами, инвесторами, другими заинтересованными сторонами и внешними консультантами».

Компания стремится преобразовать долг на $150 млн в конвертируемые облигации и привлечь дополнительно в рамках этого выпуска $250-$300 млн. Также в Babel Finance рассчитывают добиться открытия возобновляемой кредитной линии на $200 млн.

В мае поставщик криптофинансовых услуг закрыл раунд финансирования Серии B на $80 млн при оценке в $2 млрд.

Напомним, в июне 2022 года компания заявила о приостановке выплат и вывода средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности.

Позднее представители Babel Finance опровергли сообщения о неплатежеспособности и рассказали о достижении «предварительных договоренностей» о выплате части долгов.

Для реструктуризации бизнеса топ-менеджмент привлек юридическую фирму Kirkland & Ellis и финансового консультанта Hulihan Lokey.

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