Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением
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Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением

Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружениемПрезидент Байден заявил, что США готовы обсудить с РФ систему контроля над вооружением

США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил американский президент Джо Байден, текст его заявления опубликован на сайте Белого дома.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать», — заявил Байден.

Он напомнил, что даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире. По словам американского лидера, теперь России снова предстоит продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.

Кроме того, считает Байден, участие в обсуждении новой системы контроля над вооружениями должен принимать и Китай, который также располагает ядерным оружием и, соответственно, несет ответственность за стабилизацию ситуации в регионе и мире.

В июне профильный помощник главы Госдепартамента Мэллори Стюарт заявила, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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