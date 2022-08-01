«Банк Америки» заявил о переходе к «ужасному» сценарию ситуации с газом в Европе
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«Банк Америки» заявил о переходе к «ужасному» сценарию ситуации с газом в Европе

«Банк Америки» заявил о переходе к «ужасному» сценарию ситуации с газом в Европе«Банк Америки»: газовый кризис в Европе переходит от «плохого» сценария к «ужасному»

Ситуация с газовым кризисом в Европе переходит от «плохого» сценария к «ужасному». К такому выводу пришел «Банк Америки» (Bank of America), сообщает Business Insider.

По мнению американского финансового конгломерата, нехватка газа из-за сокращения Россией поставок может означать, что зимних запасов может оказаться недостаточно. Кроме того, цены на природный газ могут стать еще выше, допустили в «Банке Америки». «По мере роста пессимизма в отношении российских поставок, европейские спотовые и форвардные цены устанавливаются в более высоком диапазоне», — отметили в организации.

Ранее компания «Газпром» снизила поставки по трубопроводу «Северный поток» до 20 процентов проектной мощности. Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

После заявления «Газпрома» о сокращении транзита, газ на европейской бирже подорожал почти до 2240 долларов за тысячу кубометров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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