Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
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Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC

Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC


С 15 августа 2022 года американское подразделение биржи Binance закроет торговлю токеном Amp (AMP). Об этом говорится в сообщении компании.


Ранее американский Минюст сообщил об аресте экс-менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи и двух его подельников по обвинению в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли.


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против них иск с аналогичными тезисами. Однако регулятор подчеркнул, что речь идет о мошенничестве с ценными бумагами.


Таким образом ведомство классифицировало 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты использовали в своих операциях. В список попали токены Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX и XYO.


«Из этих девяти токенов только Amp (AMP) зарегистрирован на платформе Binance.US. Из соображений предосторожности мы решили удалить токен […]», — заявили в филиале.


Биржа допустила возобновление торгов AMP, когда «появится больше ясности» в отношении его классификации.


Ранее ряд криптовалютных бирж закрыли торговлю токеном XRP от Ripple после иска SEC. В их числе — Bitstamp, Binance.US, Galaxy Digital и Jump Trading. OKCoin и Coinbase исключили поддержку XRP для пользователей во всех обслуживаемых регионах.


Напомним, в июле 2022 года юристы Roche Freedman LLP от лица инвесторов LUNA и TerraUSD подали коллективный иск против американского подразделения Binance и CEO компании Брайана Шредера.

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По материалам: ForkLog

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