Боррель заявил о близости ЕС к пределу закупок газа из нероссийских источников

Вадим Карасев

Глава евродипломатии Боррель заявил о близости Европы к пределу закупок газа не из России

Верховный комиссар Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о приближении Европы к пределу закупок газа из нероссийских источников. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

По мнению политика, Европу ждет трудная зима с замедлением экономического роста. «Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима», — рассказал он. В зимний период, по словам главы евродипломатии, возникнет необходимость экономии энергии.

Он сообщил, что с начала этого года ЕС сумел продвинуться в сокращении доли российского импорта газа. За этот промежуток ему удалось снизить показатели с 40 до 20 процентов через увеличение закупок сжиженного природного газа и импорта трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

Боррель сожалеет о том, что Европа не организовала «настоящий энергетический союз ЕС» после 2014 года, который был бы основан на диверсификации поставок и уменьшении в них российской доли, а также на инвестировании в энергоэффективность и возобновляемые источники.

Ранее Боррель сообщил о решении ЕС отказаться в будущем от закупок российского газа. «РФ хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его нам», — заявил политик, подчеркнув их намерение избавиться от слишком большой энергетической зависимости от России.