Canaan начнет майнинг биткоина в США

Производитель майнингового оборудования Canaan планирует открыть предприятие по добыче криптовалют в США. Об этом вице-президент компании Эдвард Лу сообщил в интервью Forkast.

"Сейчас реальный доход от самостоятельного или совместного майнинга поступает из Казахстана, но скоро вы увидите и другие рынки", — сказал Лу.

Фирма запустила добычу биткоина в среднеазиатской стране в июне 2021 года, постепенно расширяя мощности.

"Майнинг в Казахстане идет хорошо и растет быстрее ожиданий", — отметил топ-менеджер Canaan.

По словам Лу, на очереди — присутствие в Соединенных Штатах, как для добычи криптовалют, так и для продаж оборудования.

В апреле, представляя новый ASIC-майнер биткоина Avalon 1266, вице-президент заявил о планах изучить возможности для бизнеса в различных штатах страны.

В мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США включила Canaan в предварительный список китайских компаний, подлежащих делистингу на американских биржах из-за несоответствия аудиторских отчетов нормам.

Производитель тогда заявил, что "продолжит соблюдать действующие законы и правила как в Китае, так и в США".

На момент написания акции Canaan все еще торгуются на Nasdaq. Премаркет оценивает бумаги в $4,29.

Компания первой из производителей майнеров вышла на биржу, разместив в ноябре 2019 года 10 млн ADS по цене $9. К минимальным отметкам ниже $2 котировки бумаги опускались летом-осенью 2020 года.

Данные: MarketWatch.

Напомним, в первом квартале Canaan получила валовую прибыль в размере $130,9 млн. Показатель увеличился год к году на 327%, а в компании отметили вклад майнингового бизнеса в его рост.