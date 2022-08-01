Canaan начнет майнинг биткоина в США
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Canaan начнет майнинг биткоина в США

Canaan начнет майнинг биткоина в США


Производитель майнингового оборудования Canaan планирует открыть предприятие по добыче криптовалют в США. Об этом вице-президент компании Эдвард Лу сообщил в интервью Forkast.


"Сейчас реальный доход от самостоятельного или совместного майнинга поступает из Казахстана, но скоро вы увидите и другие рынки", — сказал Лу.


Фирма запустила добычу биткоина в среднеазиатской стране в июне 2021 года, постепенно расширяя мощности.


"Майнинг в Казахстане идет хорошо и растет быстрее ожиданий", — отметил топ-менеджер Canaan.


По словам Лу, на очереди — присутствие в Соединенных Штатах, как для добычи криптовалют, так и для продаж оборудования.


В апреле, представляя новый ASIC-майнер биткоина Avalon 1266, вице-президент заявил о планах изучить возможности для бизнеса в различных штатах страны.


В мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США включила Canaan в предварительный список китайских компаний, подлежащих делистингу на американских биржах из-за несоответствия аудиторских отчетов нормам.


Производитель тогда заявил, что "продолжит соблюдать действующие законы и правила как в Китае, так и в США".


На момент написания акции Canaan все еще торгуются на Nasdaq. Премаркет оценивает бумаги в $4,29. 


Компания первой из производителей майнеров вышла на биржу, разместив в ноябре 2019 года 10 млн ADS по цене $9. К минимальным отметкам ниже $2 котировки бумаги опускались летом-осенью 2020 года. 


Данные: MarketWatch.

Напомним, в первом квартале Canaan получила валовую прибыль в размере $130,9 млн. Показатель увеличился год к году на 327%, а в компании отметили вклад майнингового бизнеса в его рост.

# Экономика canaan creative, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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