ЦБ продлил ограничения на снятие долларов и евро

Вадим Карасев

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро на снятие с валютного счета или вклада, сообщили в ЦБ.

Россияне могут снять в валюте только те деньги, которые поступили на счет или вклад до 9 марта. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия, отметили в ЦБ. Выдача иностранной валюты будет в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Регулятор отметил, что вынужден сохранять ограничения из-за санкций против России, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты. Банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля этого года.

На продажу другой иностранной валюты ограничений нет. Также для юрлиц продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

В мае ЦБ опубликовал обзор финансовой стабильности, где заявил о падении спроса на иностранную валюты среди россиян.