Что ждет Галкина и Пугачеву в будущем

После того, как Алла Пугачева и Максим Галкин покинули пределы РФ, о звездной паре ходит множество слухов. Поговаривают то о разводе супружеской четы из-за несовпадения политических взглядов, то о продаже их замка в деревне Грязь, то о возвращении в Россию. Но ни один из слухов пока не подтвержден. Сама же Примадонна уверяет, что вернется в Россию к 1 сентября с детьми. О юмористе при этом речи не идет.

Не удивительно, что люди сами додумывают, что же будет в дальнейшем. А недавно на вопросы любопытных ответил нумеролог, супруг Клары Кузденбаевой, Владимир Кузнецов.

В первую очередь он отметил, что Алла Пугачева является «яркой и своенравной личностью», поэтому возле нее мужчины надолго не задерживаются (напомним, что Галкин – пятый супруг Примадонны). Сейчас, считает Владимир, брак звездной четы находится на спаде. Нет никаких сомнений, что изначально союз строился на деньгах: Максим использовал популярность жены в личных целях.





«Именно Алла Борисовна открыла новоиспеченному супругу дорогу на звездный Олимп, поддерживая все его проекты и начинания», - уверен нумеролог. - «Ко всему прочему, создав столь необычный союз, она обеспечила себе и мужу очень продолжительный пиар, который приносит огромный доход».

Хотя и без знаменитой супруги Галкин – достаточно умный, творчески развитый, талантливый, яркий и сильный человек. Причем, в паре именно юморист является главным, так как он – «владелец тысячного знака». Это очень важный момент: такой человек амбициозный, предприимчивый, с высокой самооценкой.





Кузнецов уверяет пользователей, что когда так называемый «бизнес-проект», коим и является данная семья, пойдет на спад, то он непременно завершится. Владимир считает, что Примадонна всегда заботится только о своих интересах. Первые «звоночки» произошли уже в этом году.

Что касается дальнейшей жизни супругов, то тут все неоднозначно. Так, в жизни Максима с начала лета будет наблюдаться энергетический подъем, который привнесет в его жизнь много значимых вещей. Примадонна же, напротив, ощутит резкую нехватку удачи, что только оттолкнет ее от мужа. Женского счастья в ее судьбе также не наблюдается. Период энергетического спада будет наблюдаться вплоть до следующего дня рождения Пугачевой, а именно, до 15 апреля 2023 года.





«Избежать распада, конечно, можно, но обоим супругам придется приложить все усилия», - отмечает в конце Владимир Кузнецов.

Напомним. Что уже несколько месяцев звездная пара проживает за границей, после необдуманного высказывания Галкина о политической ситуации в стране. Сначала Алла и Максим жили в Израиле, в небольшом курортном городке Кесария, а затем переехали в Юрмалу. Галкин запустил большой гастрольный тур по странам, а Алла наслаждается пенсией и воспитанием детей.