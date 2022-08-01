День Мокрины, 1 августа 2022 года, богат приметами и поверьями
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День Мокрины, 1 августа 2022 года, богат приметами и поверьями

День Мокрины, 1 августа 2022 года, богат приметами и поверьями

Приметы и поверья на 1 августа связаны с днем Мокрины. В это время православные христиане почитают преподобную Макрину. Считается, что в этот день обычно бывает ненастная и сырая погода.

Согласно обычаю, на день Мокрины предки шли в лес по грибы, а также собирали в поле овес. Полевые и огородные работы во второй половине лета были в самом разгаре. Крестьяне уже начинали думать об осени и о том, каким будет поздний урожай. Для этого надо было высаживать культуры, чтобы собрать их до первого похолодания, во время бархатного сезона.

Поверья и обычаи на День Мокрины 1 августа

Август у наших предков считался сезоном гроз и проливных дождей, что было очень опасным для стогов сена, которое досыхало на полях. Крестьяне боялись, что оно начнет сгнить, и поэтому молились, чтобы этого не произошло. Также в церквях служили молебен, дабы не было пожаров, так как летом часто возгораются леса и торфяники.


Если же лето было засушливым, то в этот день молили Высшие силы, чтобы они ниспослали дожди. Причем делали это женщины, которые праздновали 1 августа Святые именины. Для этой цели они одевали на себя синие сарафаны, вышитые синими и зелеными нитками белые хлопковые или льняные сорочки, а также украшение в виде бирюзовых бус.

Именины обычно праздновали всей деревней, виновницы торжества садились в центре и вокруг них водились хороводы с поздравительными песнями. Также накрывались общие столы, на которые крестьяне выставляли все, на что каждый был горазд. Традиционными блюдами были пироги, кулебяки, вареники, блинчики, медовые пряники, соления, мясные и рыбные яства.

Традиции, связанные с 1 августа

По традиции проводился ритуал со снопами из овса, над ними читали заговор и пускали их плыть по воде, это делалось для того, чтобы урожай намок. Тем самым люди взывали к небесам и заклинали их послать дожди.


Слова заговора звучали следующим образом:

«Пускай поля наши намокнут, как эти снопы, дабы с неба пролилось немало воды, чтобы нивы колосились и плоды на кустах и деревьях уродились. Сжальтесь, Высшие силы, ниспошлите дожди для поливов. Слава вам и во веки веков слава. Аминь».

Обычно после проделанного ритуала Небеса посылали грозы с проливными дождями. Также крестьяне просили о том, чтобы, не дай Бог, не пошел град, а иначе он побьет урожай.

Если же в этот день с неба лил дождь, то всеобщее гулянье отменялось, так как оно проходило на улице. Каждая виновница торжества звала к себе в гости всех друзей и родственников, накрывая при этом пышный стол, который пестрел от разных лакомств. У многих любимыми блюдами в этот день считались запеченная свинина и жаркое с грибами и кусочками говядины. Также запекали или варили молодой картофель и посыпали его специями.

В этот день нельзя было никого обижать – ни людей, ни животных, – а иначе бед не оберешься. Охотники из-за этого не выходили на охоту, да и детей не наказывали, если они провинились. Также нельзя было ругаться и злословить, а иначе все недобрые пожелания вернутся к человеку обратно и обернутся против него. Поэтому крестьяне боялись желать кому-то зла и выяснять отношения.

Ритуал на 1 августа, который помогал избавиться от финансовых проблем


После заката солнца нельзя было выходить на улицу, а иначе в дом можно было запустить неудачу. Поэтому окна тоже закрывали плотно ставнями. Вечера проводились за семейными беседами, обычно во время таких посиделок и рождался народный фольклор, который гулял по деревне и затем передавался из поколения в поколение. Люди любили рассказывать былины и легенды, от которых дух захватывало.

В этот день нельзя было заниматься торговлей, а иначе можно было утратить везение в коммерции. Было не принято есть конину, а иначе весь скот переболеет. Не ели в этот день и курицу по той же причине.

В этот день подарки для изменников были особенными: люди дарили друг другу живых кроликов. Это считалось хорошей приметой, которая приносила в дом достаток и благополучие. Вот поэтому тогда многие разводили кроликов, их держали на продажу и для себя.

1 августа проводились ритуалы, которые помогали избавиться от финансовых затруднений.

Для этой цели брали горсть звонких монет и заговаривали их:

«Звонкие монеты, заговариваю вас, дабы у меня денежки водились и сундуки от них ломились, чтобы дела мои шли хорошо, мне и близким на добро. Небеса, заклинаю вас, помогите, мою бедность заберите. Слава Богу и во веки веков слава. Аминь».

Обычно после этого такие люди решали все свои финансовые проблемы и жили безбедно, а монеты к ним притягивали удачу, поэтому их хранили у себя в укромном месте и не тратили.

Народные приметы на день Мокрины 1 августа


В народе зародилось множество примет, связанных с днем Мокрины 1 августа, познакомимся с самыми известными из них:

Если в этот день погода пасмурная и дождливая, то это сулит осень с частыми проливными дождями. Когда днем прошел ливень, это значит, что посев озимых будет благополучным. Если кто-то увидал множество муравьев вдали от муравейника – это к ненастью. Теплый и погожий денек обещает щедрый осенний урожай. Если в воздухе летает тополиный пух, то в этом году будет много подосиновиков. Когда в этот день прошел мелкий дождик, то это к богатому урожаю маслят. Если кто-то наткнулся в лесу на паутину, это говорит о том, что август будет теплым.

Если кто-то увидал в ночь с 31 июля на 1 августа сон, то он, скорей всего, окажется пустым. А когда кому-то снится, что он собирает грибы, то это к переменам в жизни.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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