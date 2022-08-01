Директор группы "На-На" опроверг информацию о воссоединении коллектива в "золотом" составе

В середине июля 2022 года бывший солист группы «На-На» выступил с заявлением, что в сентябре коллектив выступит в «золотом» составе. Это событие Владимир Левкин решил приурочить к публичному празднованию своего юбилея. Напомним, что 6 июня 2022 года артисту исполнилось 55 лет. Но на днях бессменный директор группы выступил с опровержением информации о воссоединении.





По словам директора, ни ему, ни Бари Алибасову ничего не известно о так называемом «воссоединении». Как считает Фроликов, группа никогда и не умирала, а значит, и воссоединятся нечему. Музыканты прекрасно себя чувствуют в нынешнем составе и успешно дают концерты. К бывшему солисту коллектива у директора «На-На» очень негативное отношение.

«Лёвкин — это никто. Он работал в «На-На» более 20 лет назад. […] Если кто-то и запланировал мифическое возрождение, мне об этом ничего не известно», – заявил Фроликов изданию News.ru





Супруга Владимира Левкина, занимающаяся организацией концертов, частично подтвердила слова директора группы. Она рассказала, что данная акция – разовое явление, о полноценном воссоединении артистов речь пока не идет. А после поднявшегося скандала и сентябрьское совместное выступление музыкантов возможно не состоится. Независимо от того, как сложатся обстоятельства, Владимир Левкин точно посетит это мероприятие.

«Лёвкин придет — это точно», – сообщает супруга артиста.





Напомним, что «золотым» составом «На-На» поклонники считают музыкантов группы образца 1990-х: Владимира Лёвкина, Владимира Политова, Владимира Асимова и Вячеслава Жеребкина. Политов и Жеребкин выступают в составе коллектива и сейчас.