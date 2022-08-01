Дональд Трамп похоронил бывшую жену Ивану на своем поле для гольфа, чтобы сэкономить на налогах
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Дональд Трамп похоронил бывшую жену Ивану на своем поле для гольфа, чтобы сэкономить на налогах

Дональд Трамп похоронил бывшую жену Ивану на своем поле для гольфа, чтобы сэкономить на налогах

Дональд Трамп похоронил свою бывшую жену Ивану рядом с первой лункой своего поля для гольфа Trump National Golf Club в Бедминстере (Нью-Джерси). По данным издания Business Insider, это может принести экс-президенту США и бизнесмену существенные налоговые льготы. Дело в том, что в соответствии с налоговым кодексом штата Нью-Джерси кладбищенская земля освобождается от всех налогов и сборов. Кладбищенские компании также освобождены от уплаты любых налогов на недвижимость, налогов на личное имущество на своих землях, а также налогов на бизнес, налогов с продаж, подоходных налогов и налогов на наследство.

Налоговые документы семейного траста Трампа, опубликованные ProPublica, показывают, что траст стремился зарегистрировать недвижимость в Хакетстауне (штат Нью-Джерси) как некоммерческую кладбищенскую компанию, хотя само поле находится в 20 милях оттуда.

Ивана Трамп стала первым человеком, похороненном на этом поле для гольфа, хотя планы по обустройству там кладбища у Трампа были давно. В 2012 году появилась информация, что он намеревался построить мавзолей, где однажды должен был быть похоронен он сам. Позже Трамп внес поправки в свое предложение о создании кладбища на территории, предложив заложить более тысячи могил. Потом он снова изменил проект, планируя создать "частное семейное кладбище из 10 участков", затем внес поправки в это предложение, включив в него также кладбище на 284 участка, могилы которого будут доступны для продажи.

Экономил на налогах Трамп и раньше. Так, согласно данным расследования The New York Times, в 2016 году, когда Трамп вел предвыборную кампанию, и в первый год своего пребывания в Белом доме политик заплатил в виде федерального подоходного налога только 750 долларов. До этого Трамп 10 лет вообще не платил федеральный подоходный налог, ссылаясь на убытки бизнеса.

Ивана Трамп скончалась 14 июля в своем доме в Верхнем Ист-Сайде. Ей было 73 года. Она была первой из трех жен Дональда Трамп. В браке они прожили с 1977 по 1992 год. У них родилось трое детей: сыновья Дональд-младший и Эрик и дочь Иванка.


Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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