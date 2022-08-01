Двоих жителей Аларского района обвиняют в убийстве односельчанина
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Двоих жителей Аларского района обвиняют в убийстве односельчанина

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Аларского района. Мужчинам 25 и 20 лет. Они обвиняются в организации убийства, не доведенного до конца по независящим от них обстоятельствам, и убийстве группой лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело расследовано Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области. По версии следствия, 9 апреля 2022 года ночью в деревне Занина Аларского района двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своему знакомому решили его убить. К непосредственному исполнению преступления мужчины склонили еще одного жителя деревни.

По плану, двое из них должны были обеспечить условия для совершения убийства третьему. Все трое отправились к своей жертве домой, один из них приставил к горлу хозяина дома нож и потребовал от своего товарища его убить. Мужчина, который ранее дал согласие на убийство, отказался от задуманного. Воспользовавшись замешательством, хозяину дома удалось вырваться и убежать.

Чтобы отомстить мужчине за то, что он отказался убивать вопреки своему обещанию, двое других убили его. Потерпевшему нанесли множественные ножевые ранения. Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.

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По материалам: irk

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