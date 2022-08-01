Емельяненко объявил о завершении спортивной карьеры

Вадим Карасев

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко на своей странице "ВКонтакте" заявил, что не может больше выступать на ринге из-за проблем со здоровьем.

"К сожалению, я больше не могу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами".

Он уточнил, что намерен отказаться от публичности и заняться своим здоровьем,"своей семьей, которую потерял, и дочерью, которую очень любит».

Боец собирался выйти в октагон против Вячеслава Дацика в сентябре. В телеграм-канале Емельяненко демонстрировались видеозаписи , что спортсмен пытается быть в форме и выходит на тренировки, занимается в спортзале и делает пробежки.

Напомним, что 41-летний боец выступал под эгидой различных промоутерских организаций, в том числе Pride, M-1 Global, RCC, ACA. В 2015 году он был осужден на 4,5 года, но в 2016 году его освободили условно-досрочно. Александр - младший брат Федора Емельяненко, провел 38 поединков, среди которых 28 завершил победой, 9 - поражением, один бой закончился ничейным результатом.

Видео: Емельяненко на реабилитации после алкогольных запоев

Судя по видео, в Емельяненко едва ли можно узнать чемпиона Европы по боевому самбо и чемпиона ProFC.

Александр Емельяненко лечится от алкоголизма

Ранее в сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен Емельяненко, находящийся в реабилитационном центре в Екатеринбурге. Там спортсмен проходил лечение от алкогольной зависимости. После было опубликовано еще оно видео - на нем боец уже находился на тренировке и говорил, что пытается быть в форме. Тогда же он объявлял, что его еще рано списывать со счетов.