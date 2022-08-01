Ермакова стремится заработать на теме свадьбы с Чистовым
Сегодня, 02:30 Вадим Карасев
После ухода с Дом-2 у Надежны Ермаковой наступил когнитивный диссонанс. Ожидания совершенно не соответствуют действительности. У Надежды Ермаковой после ухода с Дом-2 не всё идёт так гладко, как ей бы того хотелось. Из-за несоответствия ожидания и действительности и девушки буквально наступил когнитивный диссонанс. Бывший кастинг-менеджер Дом-2 потеряла престижную работу и в итоге начала привлекать к себе повышенное внимание, рассказывая небылицы относительно своего пребывания на проекте.
Сейчас девушка делает всё возможное, чтобы заработать на теперь свадьбы с Чистовым. Сама Надя решила сорвать свадьбу на проекте, покинула Дом-2 вслед за своим женихом и теперь путешествует по разным городам и даже странам. В результате она получила очередное предложение руки и сердца. Теперь Ермакова снова пытается притворяться наивной дурочкой и раздумывает, какую дату свадьбы лучше выбрать. Она планирует успеть до холодов, ведь до зимы осталось совсем немного. Даниэль Чистов надеется стать мужем Ермаковой уже 12 сентября.
Сейчас Надя совершенно не сомневается, что в этот раз наденет свадебное платье. Сбудутся ли её ожидания?
По материалам: life-dom2