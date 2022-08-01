Ермакова стремится заработать на теме свадьбы с Чистовым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ермакова стремится заработать на теме свадьбы с Чистовым

Ермакова стремится заработать на теме свадьбы с Чистовым
После ухода с Дом-2 у Надежны Ермаковой наступил когнитивный диссонанс. Ожидания совершенно не соответствуют действительности. У Надежды Ермаковой после ухода с Дом-2 не всё идёт так гладко, как ей бы того хотелось. Из-за несоответствия ожидания и действительности и девушки буквально наступил когнитивный диссонанс. Бывший кастинг-менеджер Дом-2 потеряла престижную работу и в итоге начала привлекать к себе повышенное внимание, рассказывая небылицы относительно своего пребывания на проекте.

Сейчас девушка делает всё возможное, чтобы заработать на теперь свадьбы с Чистовым. Сама Надя решила сорвать свадьбу на проекте, покинула Дом-2 вслед за своим женихом и теперь путешествует по разным городам и даже странам. В результате она получила очередное предложение руки и сердца. Теперь Ермакова снова пытается притворяться наивной дурочкой и раздумывает, какую дату свадьбы лучше выбрать. Она планирует успеть до холодов, ведь до зимы осталось совсем немного. Даниэль Чистов надеется стать мужем Ермаковой уже 12 сентября.

Сейчас Надя совершенно не сомневается, что в этот раз наденет свадебное платье. Сбудутся ли её ожидания?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Ермакова стремится заработать на теме свадьбы с Чистовым
Ермакова стремится заработать на теме свадьбы с Чистовым
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
В ОПЕК заявили об отказе от конкуренции с Россией
В ОПЕК заявили об отказе от конкуренции с Россией
Команда блокчейн-платформы Zilliqa перезапустила сеть после сбоя
Команда блокчейн-платформы Zilliqa перезапустила сеть после сбоя
Подборка гифок (25 гифок) - 29.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 29.07.2022
Народные приметы и поверья на 2 августа 2022 года расскажут об обычаях и традициях на Ильин день
Народные приметы и поверья на 2 августа 2022 года расскажут об
Емельяненко объявил о завершении спортивной карьеры
Емельяненко объявил о завершении спортивной карьеры
В Иркутской области снизились цены на овощи, рыбу, свинину и гречку
В Иркутской области снизились цены на овощи, рыбу, свинину и гречку
Вера Брежнева напугала своим двусмысленным высказыванием
Вера Брежнева напугала своим двусмысленным высказыванием
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера с Плутоном в августе 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера с Плутоном в августе
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Топ на сегодня

Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный календарь дачника и огородника на август 2022 года
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти Роинашвили
Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти
Сергей Шнуров эмигрировал, заявил Барецкий
Сергей Шнуров эмигрировал, заявил Барецкий

Еще по теме

Ермакова проспорила Чистову дорогие часы
Надежда Ермакова раскрыла детали предстоящей свадьбы
Джамала рассказала о планах на свадьбу
Надя Ермакова примерила купальник после двух месяцев похудения