Ермакова стремится заработать на теме свадьбы с Чистовым

Вадим Карасев

У Надежды Ермаковой после ухода с Дом-2 не всё идёт так гладко, как ей бы того хотелось. Из-за несоответствия ожидания и действительности и девушки буквально наступил когнитивный диссонанс. Бывший кастинг-менеджер Дом-2 потеряла престижную работу и в итоге начала привлекать к себе повышенное внимание, рассказывая небылицы относительно своего пребывания на проекте.Сейчас девушка делает всё возможное, чтобы заработать на теперь свадьбы с Чистовым. Сама Надя решила сорвать свадьбу на проекте, покинула Дом-2 вслед за своим женихом и теперь путешествует по разным городам и даже странам. В результате она получила очередное предложение руки и сердца. Теперь Ермакова снова пытается притворяться наивной дурочкой и раздумывает, какую дату свадьбы лучше выбрать. Она планирует успеть до холодов, ведь до зимы осталось совсем немного. Даниэль Чистов надеется стать мужем Ермаковой уже 12 сентября.Сейчас Надя совершенно не сомневается, что в этот раз наденет свадебное платье. Сбудутся ли её ожидания?