Евгений Петросян улетел из России с семьей

Артист Евгений Петросян с женой и сыном покинул родину. Семья юмориста добралась до теплого побережья Эгейского моря. 76-летний народный артист вывез супругу Татьяну Брухунову и сына Вагана в Турцию. Как оказалось, жена юмориста давно мечтала о полноценном отдыхе, но плотный рабочий график мешал реализации её желаний. «Год я ждала этот отпуск! Месяц на море всей семьей», — предвкушает Брухунова. После заселения в роскошную виллу Петросян сообщил публике, что пока что доволен тем, как начались его каникулы. Он боялся невыносимой жары, но погодные условия оказались более комфортными. «Турция нынче пощадила нас — жара умеренная. Медитирую!» — делится новостями Петросян.Евгений Ваганович заодно попросил СМИ не раздувать сенсацию из того, что на первом фото из отпуска он позирует с кинезиотейпами на ногах. «Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК — я спортсмен. Особенно, когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона», — предупредил Петросян. Год назад, напомним, в прессе появилась информация, что молодая жена загоняла Петросяна и у него начались серьезные проблемы с суставами. Врачи предполагали, что речь идет об артрозе. Евгений Ваганович свой диагноз не раскрывает и уверяет, что чувствует себя отлично.