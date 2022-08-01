Готовимся к новым достижениям и не сорим деньгами: что можно и что нельзя делать на растущую Луну в августе 2022 года
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Готовимся к новым достижениям и не сорим деньгами: что можно и что нельзя делать на растущую Луну в августе 2022 года

Готовимся к новым достижениям и не сорим деньгами: что можно и что нельзя делать на растущую Луну в августе 2022 года

Последний летний месяц начался в фазе растущей Луны, которая будет сохраняться до полнолуния 12 августа 2022 года. Это благоприятный период для того, чтобы воспользоваться позитивной энергетикой ночного небесного светила и изменить свою жизнь к лучшему. Но важно знать, что в этот период можно делать и от чего следует отказаться.

Чем характеризуется период растущей Луны в августе 2022 года


С точки зрения астрономии, фаза растущей Луны — это период, когда мы с земли видим постепенно увеличивающееся в размере ночное небесное светило. Такую Луну называют молодой. Сначала она выглядит как тонкий диск с торчащими влево рожками, который каждый день увеличивается в размере, пока не превратится в полный диск Луны.

Ее рост начинается с момента новолуния и заканчивается в полнолуние, в среднем он составляет около 14 дней.

Даты растущей Луны непостоянны, они меняются каждый месяц из-за того, что количество дней в лунном месяце не совпадает с фактическими. Поэтому лунный месяц также имеет непостоянную продолжительность, которая примерно равна 29,5 дням.

Считается, что период растущей Луны благоприятно влияет на все живое и на все происходящие на Земле процессы.

Что можно делать в период растущей Луны


Фазе растущей Луны всегда сопутствует позитивная энергия, жизнерадостность и активность, которые человек может использовать в своих целях. Это самое благоприятное время для целеустремленного движения вперед, завоевания более высоких позиций, лидерского авторитета, различных достижений в профессиональной и творческой сфере.

В этот период люди могут ставить перед собой сверхсложные задачи и легко их решать, удачно корректировать свои планы, находить новые источники дохода и стремительно их осваивать.

В фазе растущей Луны можно начинать новые проекты, но при этом важно сразу определиться с целями и путями, ведущими к их достижению. Не надо бояться экспериментировать и пробовать что-то новое. Это самое удачное время для реализации свежих идей, обучения, осваивания новых технологий, поиска и развития своих способностей.

Период молодой Луны также хорош для путешествий, дальних поездок, командировок, смены места жительства, различных домашних дел, ремонта, строительства. Все, что начато на растущую Луну, будет удачно завершено и принесет удовлетворение.

Что нельзя делать на растущую Луну


Несмотря на благоприятный период, он имеет строгие ограничения, о которых следует знать, чтобы все ваши усилия по гармонизации своей жизни не пропали даром. Прежде всего, это время, которое сопровождается колоссальным ростом энергии, должно исключать любые негативные чувства и эмоции. Если вы беретесь за какое-то дело из зависти, злости, или с подсознательным желанием причинить кому-то вред, оно заведомо будет обречено на неудачу, а негативная энергия возвращена вам.

В этот период нельзя ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, выплескивать на окружающих людей негативную энергию. Такие действия могут иметь для вас плохие последствия и привести к разрыву отношений.

Растущая Луна способствует большому расходу энергии, поэтому считается неблагоприятным временем для того, чтобы начать диету, устраивать разгрузочные дни, недосыпать, ограничивать себя в полноценном отдыхе.

Нельзя в этот период действовать спонтанно или принимать необдуманные решения. Рост Луны способствует усилению и преумножению как позитивных, так и негативных событий. Этим вы можете привлечь в свою жизнь много проблем.

В период растущей Луны надо бережно относиться к деньгам, не теряя контроль над своими расходами. Нельзя проявлять безответственность, «сорить» финансами, совершать спонтанные покупки, а также брать в долг — энергия этих денег не принесет удачу.

На растущую Луну нельзя охотиться, обижать животных, срывать цветы и рубить деревья.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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