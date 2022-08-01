Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешат работать в качестве самозанятых
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Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешат работать в качестве самозанятых

Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешат работать в качестве самозанятых

Применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) предоставят гражданам Украины, ЛНР и ДНР. Соответствующий Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 206-ФЗ вступает в силу 1 августа.

Документ позволяет гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик встать на учет в налоговом органе РФ в качестве самозанятых.

Также все самозанятые граждане по новым правилам получат возможность вставать на учет в налоговых органах не только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, но и через портал государственных услуг.


Режим НПД дает самозанятым право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в упрощенном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, а также размер налоговой ставки в 4 процента или 6 процентов вместо 13-и налога на доходы физических лиц.


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По материалам: pnp.ru

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