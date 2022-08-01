Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе

Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе

Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в МариуполеВице-премьер Хуснуллин сообщил о сдаче первых жилых домов в Мариуполе в сентябре

Первые жилые дома в Мариуполе могут быть сданы уже в сентябре. Такой срок назвал российский вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК.

Он отметил, что завод« «Азовсталь», вероятнее всего, преобразуют в технопарк, в котором сохранят рабочие места. Хуснуллин подчеркнул, что в центре Мариуполя также восстановят все разрушенные исторические постройки.

«Первое здание будет готово уже в сентябре новое. Первые дома будут уже в сентябре стоять. У нас будут сданы уже первые больницы, построим центр МЧС», — сообщил вице-премьер.

Хуснуллин разъяснил, что мастер-план Мариуполя предполагает полную замену инженерной инфраструктуры.

29 июля президент России Владимир Путин одобрил представленный вице-премьером план развития Мариуполя.

Хуснуллин отмечал, что на полное восстановление Мариуполя уйдет три года. За это время планируется привести в порядок все объекты социальной инфраструктуры и построить новые многоквартирные дома.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Skull And Bones от Ubisoft будет более аркадной, чем Sea of Thieves от Rare
Skull And Bones от Ubisoft будет более аркадной, чем Sea of Thieves
Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе
Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)
Автоломбард: срочные деньги под залог машины
Автоломбард: срочные деньги под залог машины
В ВВС США назвали условие поражения Украины
В ВВС США назвали условие поражения Украины
Медсестра хосписа назвала главные ошибки людей при уходе близких из жизни
Медсестра хосписа назвала главные ошибки людей при уходе близких из
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине
Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа
Один лесной пожар действует в Иркутской области на утро 1 августа
Похоже, в Microsoft Store у сотен игр появились даты, когда они покинут Game Pass
Похоже, в Microsoft Store у сотен игр появились даты, когда они
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей
Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей
Сергей Павлович "уничтожил" американца Деррика Льюиса, оскорбившего россиян
Сергей Павлович "уничтожил" американца Деррика Льюиса,

Топ на сегодня

Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его пристрастие к страпону
Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его
AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
Алина Загитова рассказала о богатых родителях
Алина Загитова рассказала о богатых родителях

Еще по теме

Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации
Российский вице-премьер уточнил слова о будущем «Азовстали»
В правительстве России захотели запустить «Азовсталь»
Хуснуллин совершит рабочую поездку в Крым