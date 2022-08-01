Инопланетные существа, проживающие на дне океана (17 фото)

Вадим Карасев

Кто проживает на дне океана? Нет, не Губка Боб Квадратные Штаны. В глубинах бездонного океана живут поразительные создания, которые выглядят как разноцветные монстрики. Несмотря на место своего обитания, они выглядят невероятно красиво и вполне могут участвовать в показе мод. Давайте посмотрим на этих инопланетных созданий, названия которых вы наверняка не слышали.Хромодорис величественныйОтличительная особенность этого вида моллюсков — крупные оранжевые «рожки», которые называются ринофоры.Язык фламингоМоллюск обитает в Карибских и Атлантических коралловых рифах. На первый взгляд может показаться, что тело существа защищено столь пёстрой и необычной раковиной. На самом деле это мантия, которая покрывает «броню» сверху.Морской ангелМорские ангелы населяют воды Северного полушария. Они служат пищей для некоторых разновидностей китов и морских птиц.Рогатый голожаберникГоложаберники получают свои красочные оттенки от добычи, которую едят. Несмотря на безобидный внешний вид, они являются настоящими хищниками.Дорид гудиран или морской лимонПроживает морской лимон на глубине около 300 метров. Исследователи пока не могут рассказать много об этом необычном существе, так как оно было обнаружено относительно недавно.Мрачный голожаберный слизеньМногие виды голожаберных моллюсков ядовиты. Поэтому человеку не стоит с ними контактировать без особой надобности.Гипселодорис БеннеттиИмеет полупрозрачное белое тело, которое может быть синего, розового или пурпурного оттенка. Край мантии обязательно ярко-жёлтый. Является одним из самых красочных моллюсков.Морской кроликМорской кролик обитает в тёплых водах — от Южной Африки до центральной части Тихого океана. Защищается от хищников с помощью мелких, но ядовитых игольчатых отростков, которые покрывают всё его тело.Роза ХопкинсаРоза умеет воровать токсины своей добычи и помещать их в свои перистые придатки, чтобы в будущем защититься от недоброжелателей.Биолюминесцентный осьминогОдно из немногих восьминогих животных, которые выделяют биолюминесценцию, то есть умеют светиться. Эту особенность осьминог использует, чтобы обманывать добычу и привлекать её поближе к себе.ТридакнаЭтих крупных двустворчатых моллюсков нередко содержат в домашних аквариумах.Морская овечкаМорская овечка — одно из немногих животных, способных к фотосинтезу. Поедая водоросли рода Avrainvillea, существо не только обеспечивает себя питанием, но и запасается хлоропластами. Моллюск помещает их на спину. При необходимости овечка воспроизводит часть нужной энергии самостоятельно.Моллюск элизияПочему элизия так похожа на листок растения? Потому что она по факту является им. Моллюск ворует гены у водорослей и использует их для осуществления фотосинтеза в своих клетках. Благодаря этому животное может применять солнечный свет для получения питательных веществ.Салатовый морской слизеньОбитает на мелководьях. Умеет накапливать внутри своего тела хлоропласты и питаться автотрофным путём.Атлантический глаукус или голубой драконБольшую часть жизни голубой дракон проводит на поверхности воды. Он является настоящим гуру маскировки, прячась от птиц и других хищников.Сайерс нигрикансЭтот моллюск невероятной красоты встречается в Тихом и Индийском океанах.Красочный голожаберникГлавной особенностью всех голожаберников является отсутствие раковины и выраженной мантии.