Эдита Пьеха рассказала, что внуки не навещают ее

Сегодня, 31 июля 2022 года великой певице исполнилось 85 лет. Однако в этот день она не может похвастаться полным домом гостей: с ней живет только ее помощница. Впрочем, как и всегда. Оказалось, что внуки Эдиты Станиславовны – редкие гости в ее доме. Пьеха предпочитала сцену семье, и теперь виды результаты такого отношения.





Во время ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале певица рассказала об отношениях в ее семье. Она рассказала публике, что внуки редко навещают ее, даже когда бывают неподалеку. Эдита Станиславовна объясняет это тем, что у них «другое воспитание». Несмотря на это, артистка все равно любит внуков и надеется, что это взаимно.

«Внуки заезжают редко, конечно. Когда в Питере бывают, и то не всегда. Дело в том, что у них другое воспитание. Если позвонят, я счастлива. У них же иные чувства ко мне. Я их люблю, это мои внуки. Надеюсь, они тоже меня любят», – сообщает Эдита Пьеха.





О том, что певица и ее внуки редко общаются, стало известно давно. Так, например, одна из помощниц Эдиты Станиславовны рассказывала, что ее внук Стас Пьеха не навещал свою бабушку более трех лет. Нина Чувашова открыто обвиняла певца в безразличии: якобы, он не приезжал и даже не звонил всё это время. Сам Стас редкие визиты объяснял сложностями, вызванными коронавирусом. По его словам, он не хотел случайно заразить свою бабушку, у которой и так не самое лучшее здоровье.