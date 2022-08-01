Этери Тутберидзе высказалась об отстранении наших спортсменов
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Этери Тутберидзе высказалась об отстранении наших спортсменов

Этери Тутберидзе высказалась об отстранении наших спортсменов
Тренер Этери Тутберидзе в ужасе от происходящего абсурда. Спортсменка много месяцев молчала и особо никак не реагировала на то, что её спортсмены не были допущены до соревнований мирового уровня. Многие из них с детства шли к цели стать лучшими, но их этой возможности лишили. Весной во Франции прошел чемпионат мира без участия россиян, а две недели назад было официально объявлено о том, что у России отобрали этап Гран-при, который должен был пройти в Сочи. Тренер, вероятно, до последнего надеялась, что ISU встанет на сторону россиян. Однако ждать этого пришлось уже слишком долго. Рейтинг остальных фигуристов продолжает обновляться, и это перечеркивает весь труд, вложенный её подопечными.
Этери Георгиевна назвала происходящее в мире спорта «абсурдом». По её мнению, россиян должны допустить к соревнованиям, ведь они задавали высокий уровень соревнованиям. Она подчеркнула, что без участия сильных спортсменов «проще поделить медали и радоваться малому», и напомнила, что принципы соревнований должны строиться на соблюдении честных правил. «Считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений», — высказалась Тутберидзе. Ранее, напомним, американские СМИ тиражировали новость о том, что Тутберидзе якобы собирается бросить тренировать россиян. Писали, что она продолжит карьеру в Штатах, куда уехала её дочь этой весной. Диана Дэвис, по слухам, вместе со своим партнером Глебом Смолкиным должна была перейти в сборную США. Однако девушка лично опровергла слухи о смене спортивного гражданства.
# Шоу-бизнес Тутберидзе Этери
По материалам: z-aya

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