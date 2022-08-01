Юлия Барановская погрязла в долгах
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Юлия Барановская погрязла в долгах

Юлия Барановская погрязла в долгах
Ведущая Юлия Барановская, как и многие осталась без работы. Журналисты выяснили, что у Юлии Барановской начались финансовые проблемы. Как оказалось, уже несколько месяцев ведущая не может погасить долг по налогам. Как пишут СМИ, звезда Первого канала задолжала государству уже около 300 тысяч рублей. Можно было бы списать долги Барановской на забывчивость, мол, она была так занята работой, что просто не заметила, как у неё образовалась брешь в бюджете. Однако еще весной съемки развлекательных шоу с участием Юлии были поставлены на «паузу». То есть она уже полгода сидит без работы в студии. К тому же, весной в прессе уже писали о долгах телезвезды. На тот момент речь шла о небольшой задолженности, которая с тех пор успела увеличилась в несколько раз.
«Рассчитаться с долгами ведущая не может уже несколько месяцев, а суммы продолжают расти. Так, в конце марта задолженность звезды ток-шоу составляла 39 тысяч рублей», — утверждает источник КП. Стоит отметить, что Барановская не сидит без денег и продолжает получать гонорары за проведение частных мероприятий. Именно с этих доходов и «накапали» долги ведущей в налоговой.  Что касается сроков возвращения шоу с Барановской в эфир, то руководство Первого канала пока не даёт никаких обещаний зрителям. Но говорят, что осенью главные телезвезды вернутся к работе и в новом телесезоне показ развлекательных программ возобновится. Тогда же Юлия, возможно, прокомментирует слухи о том, что её отношения с Григорием Лепсом разрушил длинный язык Ксении Собчак.
# Шоу-бизнес Барановская Юлия
По материалам: z-aya

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