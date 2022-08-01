Юлия Бордовских с дочерью, Татьяна Тарасова, Екатерина Стриженова, Татьяна Михалкова посетили премьеру балета Бориса Эйфмана

Вадим Карасев

На прошлой неделе в Москве на новой сцене Большого театра прошли гастроли Театра балета Бориса Эйфмана. В рамках фестиваля "Черешневый лес" состоялась московская премьера нового спектакля "Чайка. Балетная история", оценить которую пришла и светская публика. Так, среди зрителей были Юлия Бордовских с дочерью Марусей, Екатерина и Александр Стриженовы, Татьяна Тарасова, Татьяна Михалкова, Людмила Зорина, Алика Смехова, Ирина Роднина и другие.





Юлия Бордовских с дочерью МарусейЕкатерина и Александр СтриженовыАлика СмеховаТатьяна ТарасоваТатьяна Михалкова с гостьей

Премьерой необычного прочтения знаменитой чеховской пьесы Театр балета Бориса Эйфмана отмечает свое 45-летие. Действие "Чайки" перенесено из усадьбы Петра Николаевича Сорина в балетный зал, где одержимый поиском новых танцевальных форм Треплев противостоит успешному хореографу Тригорину, а властная прима Аркадина соперничает с молодой и талантливой Ниной Заречной.





Женя МалаховаЮлианна КарауловаАндрей Колесников с супругой ДарьейЛюдмила Зорина и Эдит КуснировичИрина Роднина и Этери ЛевиеваМихаил Барщевский с супругой ОльгойМихаил ШвыдкойМихаил Куснирович

Это спектакль о балетном театре, о моем театре, обо мне в какой-то степени, об артистах, отношениях внутри труппы. Это то самое закулисье, которое так манит, но о котором мало кто знает. В нашей "Чайке" мы попытались не только показать новые возможности балетного театра, но и приоткрыть занавес в балетный мир, чтобы зрители могли погрузиться в него и узнать, из какого сора рождаются стихи,

— рассказал о постановке сам Эйфман.





"Чайка. Балетная история"





Надя Бесчетникова