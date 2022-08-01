Юрий Шатунов ненавидел Разина, заявил его директор
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Юрий Шатунов ненавидел Разина, заявил его директор

Юрий Шатунов ненавидел Разина, заявил его директор
Сегодня сорок дней со дня смерти певца Юрия Шатунова. В этот понедельник, 1 августа, исполняется сорок дней с момента смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. 48-летний исполнитель скоропостижно скончался 23 июня из-за проблем с сердцем. Бывший продюсер коллектива Андрей Разин одним из первых публично почтил память Юрия Шатунова, посвятив покойному вокалисту публикацию в микроблоге. При этом Разин не забыл напомнить, что своей популярностью Шатунов обязан ему.
Между тем, в последние годы жизни Юрий Шатунов судился с Андреем Разиным. И тяжбы сильно подорвали его здоровье. «Юра очень сильно переживал. Как-то разбил себе кулаки об стену в кровь. Он так кричал, психовал — это ужас просто. Я его таким никогда не видел. Говорю: «Что ты с собой творишь? Это боком все выйдет, нельзя так!». А его просто трясло от ярости. «Разин всю жизнь из меня кровь сосет! — говорил Юра. — Всю жизнь!» — рассказал директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. Аркадий Кудряшов работал с Юрием Шатуновым 35 лет. За это время они поссорились только однажды — как раз из-за судов с Андреем Разиным.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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