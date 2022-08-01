Юрист рассказал, как долго нужно хранить документы о покупке недвижимости

Вадим Карасев

Документы о приобретении недвижимости нужно хранить вечно, заявил "Прайму" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Василий Данилов. Наиболее ценными документами он назвал чеки.

"Чек — это всегда гарантия того, что вы защищены перед государством, поскольку именно он является весомым подтверждением проведения платежа. По сути, отсутствие чека означает отсутствие платежа. Если возникнет необходимость в возврате товара, а чек на него вы потеряли, вас ждут многочисленные бюрократические процедуры по розыску платежа", - объяснил юрист.

Договор и акт также очень важны. Договор поможет подтвердить условия заключения сделки, а акт подтвердит выполнение услуг.

Напомним, что ранее эксперты назвали пять основных причин, по которым россияне внезапно лишаются прав собственности на жилье.

Кроме того, оказалось, что опытные мошенники могут переоформить чужую квартиру на себя без ведома настоящего владельца. Часто аферисты используют для подобных схем поддельные паспорта и доверенности.