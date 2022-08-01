Команда блокчейн-платформы Zilliqa перезапустила сеть после сбоя
Разработчики блокчейна Zilliqa перезапустили сеть проекта после сбоя в смарт-контрактах. Из-за ошибки сегментации платформа не обрабатывала блоки.
Dear everyone,— Zilliqa (@zilliqa) July 30, 2022
The mainnet recovery of v8.1.2 has been completed (30 July 2022, 20:00 UTC).
For insight what happened, please see https://t.co/gMJutMaERn
We apologize for the inconvenience caused.
Sincerely,
The Zilliqa Team
Сеть Zilliqa перестала генерировать блоки 29 июля. Согласно заявлению, причиной сбоя стала некорректная работа одной из функций языка Scilla, на базе которого построен проект. Ошибка привела к прерыванию серверного процесса в нодах майнинга.
«Scilla зависит от криптографической библиотеки secp256k1. После ее развертывания случалась ошибка сегментации, когда один из параметров выходил за пределы допустимого диапазона», — объяснили разработчики.
Команда выпустила новую версию программного обеспечения, которое использует исправленную компиляцию secp256k1. Обновление проверили в тестенете — платформа корректно обрабатывает параметры вне диапазона.
Zilliqa запустили в 2017 году. Проект получил известность благодаря ранней реализаций технологии шардинга — метода горизонтального разделения данных, позволяющего повысить пропускную способность блокчейна.
Напомним, в июле 2022 года блокчейн-платформа Celo приостановила работу на фоне развертывания в сети смарт-контрактов Uniswap.