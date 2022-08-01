Команда блокчейн-платформы Zilliqa перезапустила сеть после сбоя
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Команда блокчейн-платформы Zilliqa перезапустила сеть после сбоя

Команда блокчейн-платформы Zilliqa перезапустила сеть после сбоя


Разработчики блокчейна Zilliqa перезапустили сеть проекта после сбоя в смарт-контрактах. Из-за ошибки сегментации платформа не обрабатывала блоки.



Сеть Zilliqa перестала генерировать блоки 29 июля. Согласно заявлению, причиной сбоя стала некорректная работа одной из функций языка Scilla, на базе которого построен проект. Ошибка привела к прерыванию серверного процесса в нодах майнинга. 


«Scilla зависит от криптографической библиотеки secp256k1. После ее развертывания случалась ошибка сегментации, когда один из параметров выходил за пределы допустимого диапазона», — объяснили разработчики. 


Команда выпустила новую версию программного обеспечения, которое использует исправленную компиляцию secp256k1. Обновление проверили в тестенете — платформа корректно обрабатывает параметры вне диапазона. 


Zilliqa запустили в 2017 году. Проект получил известность благодаря ранней реализаций технологии шардинга — метода горизонтального разделения данных, позволяющего повысить пропускную способность блокчейна. 


Напомним, в июле 2022 года блокчейн-платформа Celo приостановила работу на фоне развертывания в сети смарт-контрактов Uniswap. 

# Экономика zilliqa, новости
По материалам: ForkLog

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