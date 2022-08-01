Команда блокчейн-платформы Zilliqa перезапустила сеть после сбоя

Разработчики блокчейна Zilliqa перезапустили сеть проекта после сбоя в смарт-контрактах. Из-за ошибки сегментации платформа не обрабатывала блоки.

Dear everyone,



The mainnet recovery of v8.1.2 has been completed (30 July 2022, 20:00 UTC).



For insight what happened, please see https://t.co/gMJutMaERn



We apologize for the inconvenience caused.



Sincerely,

The Zilliqa Team — Zilliqa (@zilliqa) July 30, 2022

Сеть Zilliqa перестала генерировать блоки 29 июля. Согласно заявлению, причиной сбоя стала некорректная работа одной из функций языка Scilla, на базе которого построен проект. Ошибка привела к прерыванию серверного процесса в нодах майнинга.

«Scilla зависит от криптографической библиотеки secp256k1. После ее развертывания случалась ошибка сегментации, когда один из параметров выходил за пределы допустимого диапазона», — объяснили разработчики.

Команда выпустила новую версию программного обеспечения, которое использует исправленную компиляцию secp256k1. Обновление проверили в тестенете — платформа корректно обрабатывает параметры вне диапазона.

Zilliqa запустили в 2017 году. Проект получил известность благодаря ранней реализаций технологии шардинга — метода горизонтального разделения данных, позволяющего повысить пропускную способность блокчейна.

Напомним, в июле 2022 года блокчейн-платформа Celo приостановила работу на фоне развертывания в сети смарт-контрактов Uniswap.