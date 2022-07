Команда блокчейн-платформы Zilliqa перезапустила сеть после сбоя

Разработчики блокчейна Zilliqa перезапустили сеть проекта после сбоя в смарт-контрактах. Из-за ошибки сегментации платформа не обрабатывала блоки.

Dear everyone,



The mainnet recovery of v8.1.2 has been completed (30 July 2022, 20:00 UTC).



For insight what happened, please see https://t.co/gMJutMaERn



We apologize for the inconvenience caused.



Sincerely,

The Zilliqa Team