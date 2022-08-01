Консерватор или бунтарь: что одежда может рассказать о характере человека

Давно известно, что стиль и цвет одежды, которую носит человек, имеет тесную взаимосвязь с его характером и манерой поведения. Но психологи до сих пор пытаются разобраться, что именно в данном случае является первичным: то ли мы выбираем одежду под стать характеру, то ли поведение зависит от того, что на нас надето.

Как подсознательно человек выбирает стиль одежды





По стилю одежды можно предположить, какой образ жизни ведет человек, чем он занимается, какие у него жизненные приоритеты, ценности, увлечения.

Люди, предпочитающие спортивный стиль в одежде, как правило, энергичные, решительные, уверенные в себе, имеющие активную жизненную позицию.

Классический стиль выбирают люди консервативные, сдержанные, ценящие функциональность. Они обычно стремятся выглядеть скромно, но со вкусом.

Те, кто ведут здоровый образ жизни и заботятся об окружающей среде, нередко выбирают эко-стиль. Их одежда неярких расцветок, свободного кроя, из натуральных тканей, подчеркивающая минимум влияния производства на природную среду.

Когда-то массовое увлечение рок-н-роллом породило джинсовый стиль, сделав его атрибутом бунтарей и уличных хиппи. Сегодня этот стиль по-прежнему остается актуальным у позитивных, свободолюбивых людей, которые стремятся продемонстрировать миру свою независимость и хотят, чтобы их воспринимали, прежде всего, как личность.

Почему мы предпочитаем тот или иной цвет одежды





Цвет и оттенок одежды также может многое рассказать о человеке, особенно если он предпочитает вещи одного цвета и неосознанно составляет из них свой гардероб.

Сочетание черно-белых цветов, давно ставшее классикой в одежде, как правило, выбирают люди со вкусом, которые стремятся выглядеть стильно, но не броско. К тому же это сочетание всегда выглядит свежо, элегантно и подходит как для делового стиля, так и для вечернего наряда, и даже на каждый день.

Одежда серых тонов говорит о том, что человек сконцентрирован на себе, своей личности, и не имеет никакого желания привлекать к себе внимание. Он может быть разочарован в жизни, а может быть, наоборот, слишком успешен для того, чтобы не испытывать необходимость производить впечатление на окружающих.

Напротив, яркие, ядовитые цвета в одежде свидетельствуют о попытке обратить на себя внимание, выделиться из толпы, стать заметным.

Красный цвет в одежде говорит о яркой, эмоциональной и страстной натуре. Люди, которые предпочитают красный цвет, обладают лидерскими задатками, стремятся быть в центре внимания, любят решать сложные задачи.

Одежда синих и зеленых цветов свидетельствуют о спокойном характере, уравновешенности и эмоциональной устойчивости ее обладателей.

Как одежда влияет на поведение и характер человека





Психологи утверждают, что люди не только выбирают одежду под свой характер и образ жизни, но и сами меняются под ее влиянием. Наверное, многие женщины замечали, как в моменты плохого настроения оно может подняться только из-за нового платья веселой расцветки.

В этом случае одежда становится эмоциональным допингом для удовлетворения психологических потребностей. В других случаях она может стать для защитной оболочкой в периоды кризиса или жизненных неудач.

Молодые девушки, которые находятся в поиске отношений, нередко выбирают несвойственную их стилю одежду, чтобы с ее помощью выглядеть более элегантно, женственно или раскрепощенно.

Устраиваясь на работу в офис, человек, предпочитающий спортивный стиль одежды, вынужден соответствовать более строгим требованиям дресс-кода. Стиль одежды создает образ, соответственно, меняет поведение, помогает войти в нужное состояние и слиться со своей социальной ролью.

В любом случае одежда является важным составляющим нашей жизни, комфорта и характера, и может многое рассказать о человеке.