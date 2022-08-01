Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Режиссер Константин Богомолов дал урок танцев своей дочке Дарье. С актрисой Дарьей Мороз, Константин Богомолов познакомился в 2009 году, когда пригласил ее в свой спектакль «Волки и овцы» на роль богатой вдовы Евлампии Купавиной. Тогда артистка была замужем, но вскоре развелась. В мае 2010-го Богомолов и Мороз стали мужем и женой, а в сентябре Дарья родила режиссеру дочь Анну. После развода, который случился в 2018 году, Константин Богомолов поддерживает отношения с дочерью. Накануне он опубликовал в своей соцсети кадры, на которых закружил дочь в танце. Фанаты отметили, как сильно выросла звездная наследница и уже скоро догонит папу в росте.