Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
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Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Режиссер Константин Богомолов дал урок танцев своей дочке Дарье. С актрисой Дарьей Мороз, Константин Богомолов познакомился в 2009 году, когда пригласил ее в свой спектакль «Волки и овцы»  на роль богатой вдовы Евлампии Купавиной. Тогда артистка была замужем, но вскоре развелась. В мае 2010-го Богомолов и Мороз стали мужем и женой, а в сентябре Дарья родила режиссеру дочь Анну. После развода, который случился в 2018 году, Константин Богомолов поддерживает отношения с дочерью. Накануне он опубликовал в своей соцсети кадры, на которых закружил дочь в танце. Фанаты отметили, как сильно выросла звездная наследница и уже скоро догонит папу в росте.
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

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