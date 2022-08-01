Косово послушалось США и отложило конфликт с Сербией на месяц
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Косово послушалось США и отложило конфликт с Сербией на месяц

Косово послушалось США и отложило конфликт с Сербией на месяц

Правительство Косова объявило о том, что принятие закона о прекращении действий сербских документов на территории непризнанной республики откладывается до 1 сентября.

"Премьер-министр [Косова Альбин] Курти <...> провел встречи с американскими и европейскими международными партнерами. В связи с ситуацией [на границе] правительство Косова обязуется отложить выполнение двух решений с 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косова будет установлена полная свобода передвижения".

Косовские власти поблагодарили американского посла Джеффри Ховени "за большой вклад" в урегулирование ситуации.


Напомним, что накануне вечером из-за решения Приштины о непризнании сербских документов обострилась ситуация на севере Косова. У села Рударе начали возводить баррикады, были слышны звуки выстрелов. На севере Косово и Метохии были слышны выстрелы. СМИ также писали о вооруженных столкновениях и раненых среди гражданского населения.

Сербский лидер Александр Вучич объявил о том, что Косово намерено приступить к операции против косовских сербов около полуночи: "Ситуация для нашего народа в Косове и Метохии очень сложная. Никогда мы не были в более сложной ситуации, чем сегодня. Приштинский режим пытается использовать ситуацию в мире, новый Зеленский в лице Альбина Курти заявляет о борьбе с гегемонизмом. Начало акции запрета сербских документов должно начаться сегодня в полночь".

Подобный инцидент уже был осенью прошлого года, когда на КПП "Яринье" направили косовский спецназ ROSU, а приведенные в боевую готовность подразделения армии Сербии были стянуты в Рашку. Тогда все обошлось обещаниями еврочиновников урегулировать конфликт с номерами.

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По материалам: uposters.ru

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