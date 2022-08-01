Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских

Певица Лайма Вайкуле высказала свою позицию. Латвийская артистка заявила о том, что в России якобы преувеличивают так называемую нелюбовь Прибалтики к русским. По ее словам, на самом деле все не так. «К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как к латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли, что к русским плохо относятся», — поделилась видением ситуации певица.Однако реальные факты говорят об обратном. Например, Ольга Бузова неоднократно высказывалась, как ее бабушка страдает в Литве. По словам артистки, пожилой женщине практически не оказывают медицинскую помощь в связи с тем, что та плохо говорит на местном языке. «Сколько там злости к ней сейчас, она на улицу выйти не может практически, не разговаривают с ней. Как в стае врагов. Ее даже в больницу не взяли. Потому что она не говорит по-литовски», — рассказывала мать Ольги Бузовой.