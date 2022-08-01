Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
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Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года

Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года

Цикл викканских праздников назван Колесом года, и каждый из них отмечается с особым почтением. Восемь праздничных дат — прекрасный способ зарядиться энергией природы, обрести ее силу и поддержку. В августе 2022 года каждый сможет отметить Ламмаса, который еще называют Лугнасад, соблюдая правила и традиции викканцев.


Праздники Колеса года — наследие прежних времен, которые показывают, что каждый человек может жить в гармонии с природой, даже если находится в мегаполисе. Единение с самой сильной и неукротимой силой помогает привлекать счастливые перемены, заряжаться энергией удачи и смелости. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать август по всем традициям праздника Ламмас

Праздничный день символизирует начало осеннего периода, когда можно лакомиться новым урожаем, делать запасы на зиму и благодарить землю за сытую жизнь. Традиционно праздник отмечают сообща, вынося столы на улицы и принося дары своих садов и огородов. Мощная позитивная энергетика объединяет людей, а также помогает чувствовать себя частью общества, позабыв об одиночестве.

В день празднования обязательными угощениями остаются блюда из яблок, орехов и меда, дары леса, а также свежеиспеченный хлеб из зерен нового урожая. На Ламмас не принято употреблять спиртные напитки: квас, соки, морсы, травяные и фруктовые настои будут гораздо полезнее и не навредят организму, оставляя душу и разум чистыми.

1 августа проводят множество обрядов: на защиту дома и имущества, обретение благополучия, привлечения счастья и изобилия в каждую семью. Не обходят стороной поля и огороды: их окуривают травами и читают заговоры, чтобы земля и в будущем году подарила обильный урожай. Благодарят и леса, оставляя на опушках щедрые дары: свежий хлеб и фрукты.

Еще одна добрая традиция на Ламмас — обмен подарками. Те, кто приходит в гости, обязательно несут с собой ценные дары: кухонную утварь или нужные мелочи для дома. В ответ принимающая сторона также готовит презенты и вручает их со словами благодарности.


Переход от летнего сезона к осеннему назван праздником в честь Луга — так переводится с кельтского название «Лугнасад». В этот день для работ в полях наряжаются в праздничные одежды, выражая почтение матери земле. Доброй будет жатва, если идти на нее с чистыми помыслами, и тогда урожай не пропадет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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