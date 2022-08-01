Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера с Плутоном в августе 2022

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на ближайшую неделю. Добро пожаловать в август 2022🌋 Август - один из самых напряженных месяцев года и один из самых насыщенных событиями🔥 Формируется напряженный аспект Венеры с Плутоном. с 4-5 августа и по 13 не желательны сложные процедуры красоты, новые или у новых мастеров, особенно хирургия красоты, пластика, уколы. 💢01 августа - Луна в Деве. Точное соединение Марса, Урана, северного узла в гармоничном аспекте с Венерой, ждем новостей в сфере денег и IT. Для старта день супер. Вечером никому не доверять, все проверять и осторожнее с алкоголем, есть риск перебрать. 💢02 августа - Луна в Весах, день напряженный в отношениях, ссоры из-за завышенных ожиданий, вы подумали, а партнер и не в курсе... Придирчивость и склонность делать из мухи слона, постарайтесь не ругаться, не думать за других, хотя это будет не легко😤 💢03 августа - Луна в Весах, порадуйте себя покупкой или вкусным обедом, но сегодня лучше работает интуиция, опирайтесь на неё😇 💢04 августа - утром Луна в Весах, вечером в Скорпионе, переговоры можно, но активные, где вы лидер, на вечер запланируйте тренировку. 💢05 августа - Луна в Скорпионе, пятница трудоголика, когда много дел, но мало толка. Планы сегодня не работают, придерживайтесь принципа "что хочу - то и делаю" в прямом смысле! Свои желания на первое место, если отложите, то потом уже не получится. Хорошо сходить в спортзал или на массаж💆 💢06 августа - Луна в Скорпионе, а к вечеру в Стрельце. Неоднозначный день, с одной стороны на небе крайне напряженный аспект, а с другой два аспекта супер возможностей - что выбираете? Кого все раздражает - включаем дисциплину, пишем план дня и вперед не отвлекаясь. 💢07 августа - Луна в Стрельце, день почти как вчера, кто не успел новые начинания или медитации, ещё все можно и эффективно! Но сегодня старайтесь не цепляться к людям, не преувеличивать, а четко смотреть на ситуацию, видеть факты и реальные детали, иначе скандалы на пустом месте и необоснованные претензии. Ещё сегодня точный квадрат Марса и Сатурна, возможны митинги и разборки, агрессия и провокации, осторожнее в центре города и в общественных местах, соблюдайте ПДД на дорогах!