Лариса Гузеева поделилась любовным советом

Ведущая Лариса Гузеева заявила, что не нужно наказывать себя. Ларису Гузееву часто называют мудрой женщиной. Телеведущая легко дает советы, касающиеся личной жизни и отношений с мужчинами. Накануне артистка призвала поклонников не ждать, когда вторая половина сделает первый шаг, а действовать первой. «Если вам хочется написать любимому человеку, а обида застит — напишите. Хотите голос родной услышать — позвоните. Сами. Не страшно. Не наказывайте себя. Все зыбко», — поделилась Гузеева.Звезда «Жестокого романса» вдохновила поклонников и родных своим высказыванием. «Мой любимый мотивационный спикер», — поддержала артистку дочь Ольга. «Согласна на сто процентов!», «Жизнь – миг! Согласна с вами!», «Слова мудрой женщины», — написали пользователи. Фанаты обратили внимание, как похорошела знаменитость: помолодела и постройнела. Однако сама Гузеева лишь отмахнулась, отметив, что это все фотошоп, благодаря которому любая женщина — красавица. Кстати, недавно телеведущую сравнили с певицей Мадонной. Но подобная параллель не обрадовала Гузееву. Да и поклонники поддержали звезду, высказавшись, что в отличие от Мадонны Лариса Андреевна — обладательница натуральной внешности.