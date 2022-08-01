Лариса Гузеева поделилась любовным советом
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Лариса Гузеева поделилась любовным советом

Лариса Гузеева поделилась любовным советом
Ведущая Лариса Гузеева заявила, что не нужно наказывать себя. Ларису Гузееву часто называют мудрой женщиной. Телеведущая легко дает советы, касающиеся личной жизни и отношений с мужчинами. Накануне артистка призвала поклонников не ждать, когда вторая половина сделает первый шаг, а действовать первой. «Если вам хочется написать любимому человеку, а обида застит — напишите. Хотите голос родной услышать — позвоните. Сами. Не страшно. Не наказывайте себя. Все зыбко», — поделилась Гузеева.
Звезда «Жестокого романса» вдохновила поклонников и родных своим высказыванием. «Мой любимый мотивационный спикер», — поддержала артистку дочь Ольга. «Согласна на сто процентов!», «Жизнь – миг! Согласна с вами!», «Слова мудрой женщины», — написали пользователи. Фанаты обратили внимание, как похорошела знаменитость: помолодела и постройнела. Однако сама Гузеева лишь отмахнулась, отметив, что это все фотошоп, благодаря которому любая женщина — красавица. Кстати, недавно телеведущую сравнили с певицей Мадонной. Но подобная параллель не обрадовала Гузееву. Да и поклонники поддержали звезду, высказавшись, что в отличие от Мадонны Лариса Андреевна — обладательница натуральной внешности. 
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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