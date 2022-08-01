«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины
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«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины

«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов «Леруа Мерлен». Как сообщает пресс-служба ГД РФ, к спикеру обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в «Леруа Мерлен» изображение территории Крыма как части Украины. На этой карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

По мнению Вячеслава Володина, «это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться».

Председатель комитета Госдумы по безопасности противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ, Минпромторг России и Роскомнадзор с просьбой организовать проверку в магазинах «Леруа Мерлен». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«В соответствии со статьей 67 Конституции РФ наша страна обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, и за нарушения указанных конституционных норм установлена административная и уголовная ответственность. Мы предложили компетентным органам провести проверку с целью выявления нарушений российского законодательства, включая законодательство о противодействии экстремистской деятельности, и при наличии оснований принять соответствующие меры реагирования», — сообщил Пискарев.

Он добавил, что по итогам проверки в комитете обсудят «меры по защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также необходимость совершенствования законодательства в отношении продукции, ориентированной на детей и подростков».

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По материалам: irk

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