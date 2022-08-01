Любовь Успенская плачет по молодому протеже
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовь Успенская плачет по молодому протеже

Любовь Успенская плачет по молодому протеже
Певица Любовь Успенская до сих пор не может поверить, что его нет в живых. Певица поделилась с поклонниками своей печалью. Успенская напомнила, что 40 дней назад ушел из жизни участник седьмого сезона проекта «Голос» Леван Кбилашвили. Расстроенная певица без конца слушает песни молодого и подававшего надежды исполнителя, а также часто пересматривает записи совместных концертов. Успенской тяжело далась смерть друга и своего протеже, с которым звезде даже приписывали роман. «40 дней, как с нами нет моего дорогого Леванчика. До сих пор не могу в это поверить. Я каждый день слушаю его песни и пересматриваю видео наших совместных выступлений», — расчувствовалась Любовь в соцсетях.
Она уверена, Кбилашвили оставил после себя значительный вклад в российскую культуру. По ее словам, мужчина был невероятно талантлив. Именно этим он приглянулся обладательнице премии «Шансон года». «Этот человек настолько цеплял меня своим талантом и творчеством, что даже когда он ушел, по-прежнему остается ощущение его постоянного присутствия. Ведь пока живет творчество, живет и память. Я всегда буду любить тебя и помнить», — написала певица. Близкому другу 68-летней Успенской было всего 32 года. Кбилашвили умер во сне из-за проблем с сердцем. Певица заметила талант молодого исполнителя на проекте «Голос», а после — поддерживала его творчество. Артисты настолько сблизились, что поползли слухи об их романе. Но Леван опровергал сплетни, мол, он с уважением относится к Любови Залмановне, но ничего большего, чем просто дружба, между ними нет.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

Последние новости

"Ни с кем не нянчилась никогда": внуки Эдиты Пьехи пожаловались, что она не успевала быть заботливой бабушкой
"Ни с кем не нянчилась никогда": внуки Эдиты Пьехи
Минобороны заявило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Минобороны заявило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Жених Вали Карнавала рассказал о будущей свадьбе
Жених Вали Карнавала рассказал о будущей свадьбе
Жена Олега Газманова рассказала секрет своей молодости
Жена Олега Газманова рассказала секрет своей молодости
Любовь Успенская плачет по молодому протеже
Любовь Успенская плачет по молодому протеже
Алле Пугачевой предсказали развод
Алле Пугачевой предсказали развод
Рената Литвинова рассказала, как живет в Европе
Рената Литвинова рассказала, как живет в Европе
Лобода пожаловалась на сложную адаптацию дочерей к эмиграции
Лобода пожаловалась на сложную адаптацию дочерей к эмиграции
Автобусный спортсмен
Автобусный спортсмен
Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют
Tencent научила ИИ восстанавливать старые фотографии
Tencent научила ИИ восстанавливать старые фотографии
Иран заявил о нежелании создавать ядерное оружие
Иран заявил о нежелании создавать ядерное оружие

Топ на сегодня

Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России Александр Ревва
Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Runx на Качугском тракте
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на

Еще по теме

Любовь Успенская потеряла своего фаворита
Любовь Успенская рассказала об отношениях с 27-летним грузинским певцом Леваном Кбилашвили: "Я влюблена"
Любовь Успенскую назвали мошенницей
Любовь Успенская 40 лет хранила "скелет в шкафу"