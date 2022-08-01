Любовь Успенская плачет по молодому протеже

Певица Любовь Успенская до сих пор не может поверить, что его нет в живых. Певица поделилась с поклонниками своей печалью. Успенская напомнила, что 40 дней назад ушел из жизни участник седьмого сезона проекта «Голос» Леван Кбилашвили. Расстроенная певица без конца слушает песни молодого и подававшего надежды исполнителя, а также часто пересматривает записи совместных концертов. Успенской тяжело далась смерть друга и своего протеже, с которым звезде даже приписывали роман. «40 дней, как с нами нет моего дорогого Леванчика. До сих пор не могу в это поверить. Я каждый день слушаю его песни и пересматриваю видео наших совместных выступлений», — расчувствовалась Любовь в соцсетях.Она уверена, Кбилашвили оставил после себя значительный вклад в российскую культуру. По ее словам, мужчина был невероятно талантлив. Именно этим он приглянулся обладательнице премии «Шансон года». «Этот человек настолько цеплял меня своим талантом и творчеством, что даже когда он ушел, по-прежнему остается ощущение его постоянного присутствия. Ведь пока живет творчество, живет и память. Я всегда буду любить тебя и помнить», — написала певица. Близкому другу 68-летней Успенской было всего 32 года. Кбилашвили умер во сне из-за проблем с сердцем. Певица заметила талант молодого исполнителя на проекте «Голос», а после — поддерживала его творчество. Артисты настолько сблизились, что поползли слухи об их романе. Но Леван опровергал сплетни, мол, он с уважением относится к Любови Залмановне, но ничего большего, чем просто дружба, между ними нет.