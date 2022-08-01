Люди склонны считать, что окружающие преувеличивают свою боль

Вадим Карасев

Группа психологов из Техасского университета A&M обнаружила, что людям свойственно считать, будто сами они точно сообщают о своей боли, но при этом, как ни удивительно, они склонны оценивать сообщения окружающих об их боли как преувеличение. Ученые назвали это явление фундаментальной предвзятостью боли (fundamental pain bias).

Существует распространенное мнение, что люди преувеличивают свою боль. Это имеет последствия для здравоохранения: например, врачи недооценивают описания пациентами своего состояния или не соглашаются с ними. Это убеждение может еще больше усилиться, когда есть подозрения в симуляции или попытке добыть наркотики. Наиболее сильно такой скептицизм проявляется в отношении женщин и представителей других рас.

В работа Брендона Боринга (Brandon L. Boring) и его коллег рассматривалось два вопроса: преувеличивают ли люди свою боль и что они думают о рассказах других о боли. В исследовании приняли участие 92 студента, которые заполнили анкеты, оценивающие нормативное поведение при сообщении о боли. В частности, им предлагался вопрос «Когда вы идете в кабинет врача и вас просят сообщить, насколько сильную боль вы чувствуете, что вы обычно делаете?» с тремя вариантами, включающими в себя описание более легкой боли, чем то, что они ощущают, реалистичной оценки боли или же более сильной боли по сравнению с действительностью. Участники также отвечали на вопросы, оценивая то, что, по их мнению, обычно сообщает человек, когда его просят оценить свою боль. Затем участники прочитали описания четырех гипотетических ситуаций, где им было предложено представить, что они сообщают о своей боли врачу, используя те же варианты ответов. Пятая ситуация содержала более подробное описание обращения участника к врачу по поводу болей в животе. Участникам было предложено представить, что их боль оценивается в пять баллов (умеренная), а затем их спросили, как они на самом деле сообщат об этом.

Боринг и его коллеги обнаружили, что люди вряд ли будут преувеличивать свою боль. На самом деле, люди с большей вероятностью занижали свою боль в амбулаторных условиях. Гипотетическое описание общения с хирургом вызывало изменение сообщений о боли в сторону завышения. Женщины и участники из Латинской Америки с большей вероятностью занижали сообщения о своей боли. Кроме того, участники разделяли мнение, что другие расценивают свою боль выше, чем они сами.

Во втором исследовании участвовали 248 жителей США, рекрутированных через систему TurkPrime. Исследователи еще раз обнаружили, что участники сообщали о своей боли как есть в клинических условиях, и в то же время полагали, что другие завышают ее. Завышение показателей было более вероятным в хирургических (но не амбулаторных) условиях. Мужчинам более свойственно преувеличивать свою боль в диалогах со стоматологом. В среднем же в сообщениях мужчин и женщин о боли значимых различий не было. Латиноамериканцы и белые американцы с одинаковой вероятностью реалистично оценивали свою боль в беседе с врачом обшей практики и стоматологом. Однако латиноамериканцы чаще завышали болевые ощущения в хирургическом контексте. Наконец, мужчины (по сравнению с женщинами) чаще считали, что другие преувеличивают свою боль.

Работу опубликовал The Journal of Pain.