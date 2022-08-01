Лобода пожаловалась на сложную адаптацию дочерей к эмиграции

Вадим Карасев

Певица Светлана Лобода пожаловалась на сложную адаптацию детей к проживанию в Латвии

39-летняя украинская певица Светлана Лобода пожаловалась на сложную адаптацию двух своих дочерей к переезду в другую страну. Об этом она сообщила в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.

Исполнительница обосновалась в Латвии несколько месяцев назад, после чего устроила старшую дочь, 11-летнюю Евангелину, в элитную школу в Юрмале. Год обучения там составляет около миллиона рублей. В интервью артистка также призналась, что обеим дочерям тяжело привыкать к новым условиям проживания.

Помимо этого, старшему ребенку певицы не хватает общения с друзьями из России: «Очень тяжело, дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем. И не вернемся».

По словам певицы, ее младшая дочь, 4-летняя Матильда, пока не понимает ситуации и часто спрашивает у матери, для чего они уехали из России. «Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками», — рассказала Лобода.

Звезда добавила, что ее возвращение в Россию исключено и она не способна даже думать о том, чтобы жить в Москве. После начала спецоперации на Украине Лобода неоднократно выступала с критикой в адрес российской власти, а в конце апреля звезде запретили въезд в Россию на 50 лет.

Ранее концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов рассказал о том, сколько получал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн за пиар-роман с Лободой.