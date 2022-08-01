Лобода пожаловалась на сложную адаптацию дочерей к эмиграции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лобода пожаловалась на сложную адаптацию дочерей к эмиграции

Лобода пожаловалась на сложную адаптацию дочерей к эмиграцииПевица Светлана Лобода пожаловалась на сложную адаптацию детей к проживанию в Латвии

39-летняя украинская певица Светлана Лобода пожаловалась на сложную адаптацию двух своих дочерей к переезду в другую страну. Об этом она сообщила в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.

Исполнительница обосновалась в Латвии несколько месяцев назад, после чего устроила старшую дочь, 11-летнюю Евангелину, в элитную школу в Юрмале. Год обучения там составляет около миллиона рублей. В интервью артистка также призналась, что обеим дочерям тяжело привыкать к новым условиям проживания.

Помимо этого, старшему ребенку певицы не хватает общения с друзьями из России: «Очень тяжело, дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем. И не вернемся».

По словам певицы, ее младшая дочь, 4-летняя Матильда, пока не понимает ситуации и часто спрашивает у матери, для чего они уехали из России. «Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками», — рассказала Лобода.

Звезда добавила, что ее возвращение в Россию исключено и она не способна даже думать о том, чтобы жить в Москве. После начала спецоперации на Украине Лобода неоднократно выступала с критикой в адрес российской власти, а в конце апреля звезде запретили въезд в Россию на 50 лет.

Ранее концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов рассказал о том, сколько получал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн за пиар-роман с Лободой.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лобода пожаловалась на сложную адаптацию дочерей к эмиграции
Лобода пожаловалась на сложную адаптацию дочерей к эмиграции
Автобусный спортсмен
Автобусный спортсмен
Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют
Tencent научила ИИ восстанавливать старые фотографии
Tencent научила ИИ восстанавливать старые фотографии
Иран заявил о нежелании создавать ядерное оружие
Иран заявил о нежелании создавать ядерное оружие
В WhatsApp появится новая возможность
В WhatsApp появится новая возможность
ЦБ продлил ограничения на снятие долларов и евро
ЦБ продлил ограничения на снятие долларов и евро
«Сложно было всех собрать»: Евгений Петросян с молодой женой и сыном улетели в Турцию
«Сложно было всех собрать»: Евгений Петросян с молодой женой и сыном
Мадонна на диско-шаре, Белла Хадид, Лиззо и новые супермодели: лучшие обложки месяца
Мадонна на диско-шаре, Белла Хадид, Лиззо и новые супермодели: лучшие
В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды
В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды
Люди склонны считать, что окружающие преувеличивают свою боль
Люди склонны считать, что окружающие преувеличивают свою боль
Тяжело быть лысым
Тяжело быть лысым

Топ на сегодня

Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России Александр Ревва
Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Runx на Качугском тракте
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на

Еще по теме

Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Светлана Лобода показала первое фото новорожденной дочери
Светлана Лобода зажгла Майами в новогоднюю ночь (видео)
Светлана Лобода опубликована новогодние снимки с дочерью