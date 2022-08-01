Лучшие места для прогулок по ВДНХ: куда сходить и что посмотреть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лучшие места для прогулок по ВДНХ: куда сходить и что посмотреть

Лучшие места для прогулок по ВДНХ: куда сходить и что посмотреть

1 августа - день рождения ВДНХ, главной выставке страны исполнилось 82 года. Мы решили, что это отличный повод рассказать подробнее о самых ярких и интересных локациях парка, запустив тем самым целую серию материалов о Москве и ее красотах.

Зайти в парк ВДНХ можно от метро - через главный вход, через арки Северного и Южных входов, а также через Хованский въезд. Мы же построим маршрут от арки Главного входа, поскольку это самый привычный и удобных вариант для многих. Сразу после выхода из метро гостей встречает Музей Космонавтики и Космопарк.


Космопарк на ВДНХ
Аллея космонавтов на ВДНХ

Здесь расположен монумент "Покорителям космоса" (воздвигнут 4 ноября 1964 года), в его цокольной части находится один из крупнейших научно-технических музеев мира – "Музей космонавтики" (открыт в 2009 году после реконструкции). Перед монументом установлен памятник основоположника космонавтики К. Э. Циолковского. К монументу прилегает "Аллея Космонавтов", вдоль которой установлены бюсты космонавтов.

Прогулка по Космопарку на ВДНХ

В центре аллеи установлены постаменты в виде звезд с датами событий, касающихся освоения космоса, а также памятник С. П. Королёву и макет Солнечной системы. Примечательно, что положение планет соответствует моменту запуска Первого искусственного спутника Земли, 4 октября 1957 года. В начале аллеи находится площадь Глобусов.


Музей космонавтики
Монумент "Покорителям космоса"

Музей со вторым в России по высоте памятником "Покорителям космоса" просто не может остаться незамеченным. Сам музей расположен в стилобате монумента и открыт 10 апреля 1981 года - к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина. Он обязателен к посещению: значимые экспонаты точно заставят вас окунуться в атмосферу космических достижений.

Кстати, памятник "Покорителям космоса" сейчас закрыт на реставрацию до 2023-го года. Строителям предстоит восстановить плиты облицовки и титановые пластины, устранить сколы, заделать трещины и швы, укрепить гранитный стилобат, очистить поверхности памятника, отреставрировать бронзовые горельефы и надписи на стилобате.

Экспозиция Музея космонавтики

Итак, давайте уже зайдем в парк. Гостей встречает Арка Главного входа, которая сама по себе уже является историческим памятником - она возводилась в период с 1951 по 1954 годы. На вершине арки "Тракторист и колхозница" возносят на 32-метровую высоту сноп колосьев, символизирующие тяжелую промышленность и сельское хозяйство.

Арку венчает главный символ Выставки — скульптура тракториста и колхозницы

Затем открывается широченная Центральная аллея с фонтанами и клумбами, которая ведет к павильону "Центральный", а за ним - к фонтанам "Дружба Народов" и "Каменный цветок", к павильонам советских республик, музейно-выставочным площадкам и иным значимым объектам. О самых интересных из них, по нашему мнению, далее.

Кстати, если на Центральной аллее много людей, а вам хочется чуть более уединенной атмосферы, советуем пройтись по Южному розарию, который находится по левую руку. Выглядит он довольно необычно и футуристично.


Павильон №11. Выставочно-торговый центр Республики Казахстан[/b]

Один из самых красивых павильонов парка открыл двери для гостей после реконструкции совсем недавно. Советуем оценить не только экстерьер здания, но и интерактивную составляющую самой выставки.

Прогулка по павильону ВДНХ "Казахстан"
[b]Павильон №58. Музей славянской письменности "Слово"

Следующий пункт для посещения - павильон "Слово", посвященный истории русской письменности. Здесь можно очутиться в разных эпохах, и в каждой найдется, чем заняться.

Музей славянской письменности "Слово"

Например, прогуляться по самой первой русской типографии, посидеть за партой в настоящей земской школе или попытаться расшифровать граффити в древнем храме, а также узнать, куда делись некоторые буквы из кириллицы и почему. А еще здесь можно почитать "смски" древних новгородцев или дневники реальных людей о событиях 100-летней давности или об августовском путче 1991-го года.

Экспозиция музея "Слово"

Сначала павильон № 58 назывался "Земледелие": здесь проводили выставки по растениеводству, животноводству и достижениям промышленности. Но в 2019 году павильон отреставрировали и открыли в нём образовательное пространство мирового уровня – Центр славянской письменности "Слово".


Павильон №34. Центр "Космонавтика и авиация"
Павильон "Космонавтика и авиация"

Еще одно красивейшее здание, купол которого виден со всех концов парка, - павильон "Космонавтика и авиация". Экспозиция посвящена истории достижений отечественной космической отрасли.

Выставочное пространство состоит из трех разделов. "КБ-1. Космический бульвар" с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики. Раздел "КБ-2. Конструкторское бюро" рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере. "КБ-3. Космодром будущего" повествует о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических прогнозах футурологов и фантастов. Здесь можно также опробовать игровые симуляторы и посетить 5D-кинотеатр "Космическая сфера". 

Прогулка по павильону Космос
Павильон №71. Дворец государственных услуг "Мои документы"

Следующая наша остановка может вызвать недоумение: "Серьезно, вы советуете сходить нам в МФЦ"? Отвечаем: удивительно, но да. В красивейшем здании находится Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Он посвящен трем основным направлениям – истории чиновничества в России, становлению и развитию письменности и письменных принадлежностей, а также эволюции делопроизводства в нашей стране.

Внутри дворца "Мои документы"

В экспозиции гармонично сочетаются новейшие технологии, например, голографические вентиляторы и VR-игры, копии старинных документов и артефактов, миниатюрные исторические интерьерные макеты, а также настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты и телеграф, которые каждый может попробовать на практике. Здесь вы сможете "примерить" на себя костюм чиновника петровских времен, сделать именные сувенирные документы, почувствовать себя в роли счетовода, телеграфиста и секретаря-референта, попасть в прошлое, будущее и даже очутиться на Марсе.


Павильон №23. "Москвариум"
Центр океанографии и морской биологии

Эту локацию обойти стороной мы точно не могли. Одно из ярчайших развлечений москвичей и гостей города - причем подходит оно для всех возрастов. Центр океанографии и морской биологии - один из крупнейших океанариумов Европы. Пространство океанариума разделено на три зоны: Аквариум, Водное шоу и Центр плавания с дельфинами.

В 80 аквариумах обитает более 12 000 морских и пресноводных обитателей. Здесь можно понаблюдать за уникальными крупными морскими животными - касатками, белухой и дельфинами, а также увидеть таких редких животных, как амазонские арапаймы, черепаха бисса. Особой радостью для маленьких гостей станет "знакомство" с рыбками из мультиков серии "В поисках Немо".

Внутри павильона "Москвариум"

За такими павильонами, как "Космос" и "Москвариум" начинается самая красивая, по мнению редакции, часть парка. Здесь располагаются уютные пруды с уточками и лебедями, невероятной красоты Северный розарий, зеленый театр, в котором проводятся различные концерты на открытом воздухе, экотропа, фонтан "Золотой колос".

Видео: розы на ВДНХ

Здесь также располагается зеленый лабиринт, который весной еще и цветет, создавая невероятную атмосферу. Но и в другие времена года посетить его точно стоит: зеленые "стены" лабиринта создают камерные "комнатки" с лавочками для уединения и отдыха.

Видео: зеленый лабиринт на ВДНХ
Фонтан "Золотой колос"
Фонтана "Колос"

Если у вас останутся силы после такой прогулки, то обязательно прокатитесь на лодочке возле фонтана "Колос". Он расположен в центре Каменского пруда №3 Ландшафтного парка Выставки. "Колос" возвышается на плоском основании, а у его подножия размещены 3 рога изобилия с овощами и фруктами. Как напоминают на главном сайте ВДНХ, с древних времен колосья означали возрождение, жизнь, урожай и плодородие.


Макет Москвы
Павильон "Макет Москвы"

Уникальный интерактивный макет Москвы площадью 429 кв. метров, представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 23 тысячи зданий и сооружений в масштабе 1:400. Причем городские объекты воссозданы с абсолютной точностью.

Видео: макет Москвы

Макет оснащен интерактивной системой подсветки зданий изнутри, которой можно управлять. Существует также возможность подсвечивать дома, тоннели и дороги поадресно. Кроме того, с 29 июня 2022 года павильон "Макет Москвы" оснащен тактильными макетами: теперь знаковые сооружения столицы можно не только рассмотреть, но еще и потрогать.


Городская ферма
Пространство "Городская ферма"

Если вы гуляете с детьми, то посетить "Городскую ферму" просто необходимо. Гостей здесь ждут коровы зебу, милейшее семейство альпака Педро и Дося, северный олень Сказка, козочки, еноты и многие другие животные. Но только фермой пространство не ограничивается: на берегу реки Каменка оборудованы мостки для рыбалки, стоят деревянные лежаки, а в помещениях проводятся семейные мастер-классы.

Выставка достижений народного хозяйства открылась в 1940 году. Созданные в советское время, объекты парка представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. Гулять здесь с исторической точки зрения крайне интересно, а с эстетической - невероятно приятно. Количество красоты на квадратный метр зашкаливает. Парк разный: у главного входа он помпезный, яркий, масштабный, за павильоном "Космос" пространство становится спокойным, уютным и милым.

В ряде павильонов продолжается реконструкция, восстановление пострадавших элементов архитектурного убранства снаружи и внутри зданий. Парк становится с каждым годом все лучше и лучше. И это не может не радовать.

Прогулка по ВДНХ на День города
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Грызлов оценил ход спецоперации на Украине
Грызлов оценил ход спецоперации на Украине
Лучшие места для прогулок по ВДНХ: куда сходить и что посмотреть
Лучшие места для прогулок по ВДНХ: куда сходить и что посмотреть
Юлия Бордовских с дочерью, Татьяна Тарасова, Екатерина Стриженова, Татьяна Михалкова посетили премьеру балета Бориса Эйфмана
Юлия Бордовских с дочерью, Татьяна Тарасова, Екатерина Стриженова,
Мария Максакова о шатком положении Максима Галкина: «Сочувствую ему»
Мария Максакова о шатком положении Максима Галкина: «Сочувствую ему»
Россия ввела санкции против британских журналистов
Россия ввела санкции против британских журналистов
Появились подробности визита Пелоси на Тайвань
Появились подробности визита Пелоси на Тайвань
Умерла народная артистка СССР Мира Кольцова
Умерла народная артистка СССР Мира Кольцова
Двоих жителей Аларского района обвиняют в убийстве односельчанина
Двоих жителей Аларского района обвиняют в убийстве односельчанина
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Наташа Королева рассказала о своей эмиграции
Наташа Королева рассказала о своей эмиграции
Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту
Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту
Этери Тутберидзе высказалась об отстранении наших спортсменов
Этери Тутберидзе высказалась об отстранении наших спортсменов

Топ на сегодня

Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России Александр Ревва
Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Еще по теме

Метропоезд нового поколения представили в Москве на ВДНХ
Велосипедисты проедут 23 км по Москве в рамках акции "Спорт во благо"
55 лет назад в Москве появилось самое высокое здание в Советском Союзе
Кто предложил открыть в Москве музей космонавтики