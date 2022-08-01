Лучшие места для прогулок по ВДНХ: куда сходить и что посмотреть

Вадим Карасев

1 августа - день рождения ВДНХ, главной выставке страны исполнилось 82 года. Мы решили, что это отличный повод рассказать подробнее о самых ярких и интересных локациях парка, запустив тем самым целую серию материалов о Москве и ее красотах.

Зайти в парк ВДНХ можно от метро - через главный вход, через арки Северного и Южных входов, а также через Хованский въезд. Мы же построим маршрут от арки Главного входа, поскольку это самый привычный и удобных вариант для многих. Сразу после выхода из метро гостей встречает Музей Космонавтики и Космопарк.

Аллея космонавтов на ВДНХ

Здесь расположен монумент "Покорителям космоса" (воздвигнут 4 ноября 1964 года), в его цокольной части находится один из крупнейших научно-технических музеев мира – "Музей космонавтики" (открыт в 2009 году после реконструкции). Перед монументом установлен памятник основоположника космонавтики К. Э. Циолковского. К монументу прилегает "Аллея Космонавтов", вдоль которой установлены бюсты космонавтов.



Прогулка по Космопарку на ВДНХ

В центре аллеи установлены постаменты в виде звезд с датами событий, касающихся освоения космоса, а также памятник С. П. Королёву и макет Солнечной системы. Примечательно, что положение планет соответствует моменту запуска Первого искусственного спутника Земли, 4 октября 1957 года. В начале аллеи находится площадь Глобусов.

Музей космонавтикиМонумент "Покорителям космоса"

Музей со вторым в России по высоте памятником "Покорителям космоса" просто не может остаться незамеченным. Сам музей расположен в стилобате монумента и открыт 10 апреля 1981 года - к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина. Он обязателен к посещению: значимые экспонаты точно заставят вас окунуться в атмосферу космических достижений.

Кстати, памятник "Покорителям космоса" сейчас закрыт на реставрацию до 2023-го года. Строителям предстоит восстановить плиты облицовки и титановые пластины, устранить сколы, заделать трещины и швы, укрепить гранитный стилобат, очистить поверхности памятника, отреставрировать бронзовые горельефы и надписи на стилобате.



Экспозиция Музея космонавтики

Итак, давайте уже зайдем в парк. Гостей встречает Арка Главного входа, которая сама по себе уже является историческим памятником - она возводилась в период с 1951 по 1954 годы. На вершине арки "Тракторист и колхозница" возносят на 32-метровую высоту сноп колосьев, символизирующие тяжелую промышленность и сельское хозяйство.



Арку венчает главный символ Выставки — скульптура тракториста и колхозницы

Затем открывается широченная Центральная аллея с фонтанами и клумбами, которая ведет к павильону "Центральный", а за ним - к фонтанам "Дружба Народов" и "Каменный цветок", к павильонам советских республик, музейно-выставочным площадкам и иным значимым объектам. О самых интересных из них, по нашему мнению, далее.

Кстати, если на Центральной аллее много людей, а вам хочется чуть более уединенной атмосферы, советуем пройтись по Южному розарию, который находится по левую руку. Выглядит он довольно необычно и футуристично.

Один из самых красивых павильонов парка открыл двери для гостей после реконструкции совсем недавно. Советуем оценить не только экстерьер здания, но и интерактивную составляющую самой выставки.

Прогулка по павильону ВДНХ "Казахстан"[b]Павильон №58. Музей славянской письменности "Слово"

Следующий пункт для посещения - павильон "Слово", посвященный истории русской письменности. Здесь можно очутиться в разных эпохах, и в каждой найдется, чем заняться.

Музей славянской письменности "Слово"

Например, прогуляться по самой первой русской типографии, посидеть за партой в настоящей земской школе или попытаться расшифровать граффити в древнем храме, а также узнать, куда делись некоторые буквы из кириллицы и почему. А еще здесь можно почитать "смски" древних новгородцев или дневники реальных людей о событиях 100-летней давности или об августовском путче 1991-го года.



Экспозиция музея "Слово"

Сначала павильон № 58 назывался "Земледелие": здесь проводили выставки по растениеводству, животноводству и достижениям промышленности. Но в 2019 году павильон отреставрировали и открыли в нём образовательное пространство мирового уровня – Центр славянской письменности "Слово".



Павильон "Космонавтика и авиация"

Еще одно красивейшее здание, купол которого виден со всех концов парка, - павильон "Космонавтика и авиация". Экспозиция посвящена истории достижений отечественной космической отрасли.

Выставочное пространство состоит из трех разделов. "КБ-1. Космический бульвар" с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики. Раздел "КБ-2. Конструкторское бюро" рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере. "КБ-3. Космодром будущего" повествует о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических прогнозах футурологов и фантастов. Здесь можно также опробовать игровые симуляторы и посетить 5D-кинотеатр "Космическая сфера".

Прогулка по павильону КосмосДворец государственных услуг "Мои документы"

Следующая наша остановка может вызвать недоумение: "Серьезно, вы советуете сходить нам в МФЦ"? Отвечаем: удивительно, но да. В красивейшем здании находится Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Он посвящен трем основным направлениям – истории чиновничества в России, становлению и развитию письменности и письменных принадлежностей, а также эволюции делопроизводства в нашей стране.



Внутри дворца "Мои документы"

В экспозиции гармонично сочетаются новейшие технологии, например, голографические вентиляторы и VR-игры, копии старинных документов и артефактов, миниатюрные исторические интерьерные макеты, а также настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты и телеграф, которые каждый может попробовать на практике. Здесь вы сможете "примерить" на себя костюм чиновника петровских времен, сделать именные сувенирные документы, почувствовать себя в роли счетовода, телеграфиста и секретаря-референта, попасть в прошлое, будущее и даже очутиться на Марсе.

Центр океанографии и морской биологии

Эту локацию обойти стороной мы точно не могли. Одно из ярчайших развлечений москвичей и гостей города - причем подходит оно для всех возрастов. Центр океанографии и морской биологии - один из крупнейших океанариумов Европы. Пространство океанариума разделено на три зоны: Аквариум, Водное шоу и Центр плавания с дельфинами.

В 80 аквариумах обитает более 12 000 морских и пресноводных обитателей. Здесь можно понаблюдать за уникальными крупными морскими животными - касатками, белухой и дельфинами, а также увидеть таких редких животных, как амазонские арапаймы, черепаха бисса. Особой радостью для маленьких гостей станет "знакомство" с рыбками из мультиков серии "В поисках Немо".

Внутри павильона "Москвариум"

За такими павильонами, как "Космос" и "Москвариум" начинается самая красивая, по мнению редакции, часть парка. Здесь располагаются уютные пруды с уточками и лебедями, невероятной красоты Северный розарий, зеленый театр, в котором проводятся различные концерты на открытом воздухе, экотропа, фонтан "Золотой колос".



Видео: розы на ВДНХ

Здесь также располагается зеленый лабиринт, который весной еще и цветет, создавая невероятную атмосферу. Но и в другие времена года посетить его точно стоит: зеленые "стены" лабиринта создают камерные "комнатки" с лавочками для уединения и отдыха.

Видео: зеленый лабиринт на ВДНХФонтана "Колос"

Если у вас останутся силы после такой прогулки, то обязательно прокатитесь на лодочке возле фонтана "Колос". Он расположен в центре Каменского пруда №3 Ландшафтного парка Выставки. "Колос" возвышается на плоском основании, а у его подножия размещены 3 рога изобилия с овощами и фруктами. Как напоминают на главном сайте ВДНХ, с древних времен колосья означали возрождение, жизнь, урожай и плодородие.

Павильон "Макет Москвы"

Уникальный интерактивный макет Москвы площадью 429 кв. метров, представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 23 тысячи зданий и сооружений в масштабе 1:400. Причем городские объекты воссозданы с абсолютной точностью.



Видео: макет Москвы

Макет оснащен интерактивной системой подсветки зданий изнутри, которой можно управлять. Существует также возможность подсвечивать дома, тоннели и дороги поадресно. Кроме того, с 29 июня 2022 года павильон "Макет Москвы" оснащен тактильными макетами: теперь знаковые сооружения столицы можно не только рассмотреть, но еще и потрогать.

Пространство "Городская ферма"

Если вы гуляете с детьми, то посетить "Городскую ферму" просто необходимо. Гостей здесь ждут коровы зебу, милейшее семейство альпака Педро и Дося, северный олень Сказка, козочки, еноты и многие другие животные. Но только фермой пространство не ограничивается: на берегу реки Каменка оборудованы мостки для рыбалки, стоят деревянные лежаки, а в помещениях проводятся семейные мастер-классы.



Выставка достижений народного хозяйства открылась в 1940 году. Созданные в советское время, объекты парка представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. Гулять здесь с исторической точки зрения крайне интересно, а с эстетической - невероятно приятно. Количество красоты на квадратный метр зашкаливает. Парк разный: у главного входа он помпезный, яркий, масштабный, за павильоном "Космос" пространство становится спокойным, уютным и милым.

В ряде павильонов продолжается реконструкция, восстановление пострадавших элементов архитектурного убранства снаружи и внутри зданий. Парк становится с каждым годом все лучше и лучше. И это не может не радовать.



Прогулка по ВДНХ на День города