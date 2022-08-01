Мадонна на диско-шаре, Белла Хадид, Лиззо и новые супермодели: лучшие обложки месяца
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Мадонна на диско-шаре, Белла Хадид, Лиззо и новые супермодели: лучшие обложки месяца

Мадонна на диско-шаре, Белла Хадид, Лиззо и новые супермодели: лучшие обложки месяца

В начале месяца традиционно обсуждаем самые яркие и запомнившиеся обложки глянцевых журналов. В новой подборке — бунт против "пляжного тела" в Vogue, Белла Хадид в объективе Елизаветы Породиной, Мадонна на диско-шаре и многое другое.

1.L'Officiel (Ибица)

Пока некоторые издания сокращают выпуск печатных номеров, другой глянец, наоборот, расширяет географию. Так, была представлена первая обложка L'Officiel Ibiza, героиней которой сделали Мадонну. Автором фотографии стал Рикардо Гомес, который ранее уже работал с поп-дивой на других модных съемках и был фотографом на свадьбе Бритни Спирс и Сэма Асгари.


L'Officiel Ibiza

2.Vogue (Испания)

Белла Хадид стала героиней августовского номера испанского Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина, которую этим летом точно можно назвать едва ли не самым востребованным фотографом: одна за другой вышли сразу несколько обложек ее авторства. Причем все съемки были со звездами первой величины: кроме Беллы, она также сняла Брэда Питта и Зендаю.


Vogue (Испания)

3.Beauty Papers

Для нового выпуска журнал Beauty Papers традиционно подготовил несколько обложек, и одной из самых ярких стала эта. Для нее позировала модель Лука Биггс, снимал ее фотограф Дрю Викерс, а за яркий макияж отвечала Люсия Пирони — она же недавно до неузнаваемости преобразила Лили Джеймс для кампании Versace.


Beauty Papers

4.Vogue (Португалия)

Если "подготовиться к пляжному сезону" вы все-таки не успели, всем критикам смело показывайте этот номер португальского Vogue. Темой номера как раз стало влияние на человека соцсетей с их погоней за идеалом.

Мы живем в культуре "только хорошего настроения", поощряемой социальными сетями, которая усиливает желание показать, что мы всегда счастливы и здоровы, даже если это неправда,

— представила номер главный редактор София Лукас.


Vogue (Португалия)

5.Elle (Великобритания)

Поистине вирусной стала обложка сентябрьского Elle. Для нее Лиззо повторила мемный образ Ким Кардашьян из скотча Balenciaga.


6.Vogue (Франция)

На обложку французского Vogue попали Мона Тугаард и Угбад Абди (ее уже сравнивают с легендарной Иман) — лица нового поколения супермоделей. Обе девушки сомалийского происхождения и дружат в жизни, ломая клише о соперничестве. Автором этой интимной съемки стал Луис Альберто Родригес, а стилизовал ее Карлос Назарио.


Vogue (Франция)

7.Vogue (Сингапур)

Звездой сингапурского Vogue стала рэп-исполнительница Карди Би. Для фотосессии она примерила футуристичные и смелые образы, доказав в очередной раз, что по праву носит звание фэшн-иконы современности.


Vogue (Сингапур)
Карди Би

8.Vogue (Китай)

На обложке нового номера появилась одна из самых известных китайских моделей — Цзюй Сяовэнь. Она была первой китаянкой, ставшей лицом Marc Jacobs в 2012 году. Кампания во многом дала старт ее карьере — модели тогда было 19 лет, и она только второй год работала в модной индустрии.


Vogue (Китай)

Лучшая обложка в августе


L'Officiel (Ибица)Vogue (Испания)Beauty PapersVogue (Португалия)Elle (Великобритания)Vogue (Франция)Vogue (Сингапур)Vogue (Китай)
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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