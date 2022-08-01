Магнитные бури августа и самые сокрушительные удары 3, 17-19 числа
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Магнитные бури августа и самые сокрушительные удары 3, 17-19 числа

Магнитные бури августа и самые сокрушительные удары 3, 17-19 числа

Многие метеопаты уже слышали новости о сокрушительных ударах магнитных бурь в августе, что, естественно, вызывает беспокойство. Пережить опасные периоды гораздо легче, если знать заранее, на какие числа придется удар, и вовремя подготовиться.

Независимая лаборатория уже опубликовала расписание мощных электромагнитных вспышек, с которыми столкнется наша планета.

Сокрушительный удар магнитной бури 3 августа

Метеорологи предупредили россиян, которые подвержены влиянию магнитных бурь, о том, что 3 августа им придется себя поберечь. Это первый сокрушительный удар за месяц. Специалисты говорят, что магнитная активность будет достаточно высокой — ожидается буря в 5 баллов.


Метеопаты начнут чувствовать неладное уже в 9 часов утра. Но буря будет лишь нарастать, выйдя на пик только к обеденному времени. Послабление ожидается не ранее 23 часов.

Мощный шторм с 17 по 19 августа 2022 года

В середине месяца нас ждет еще одно испытание, на этот раз более серьезное, ведь магнитная буря продержится 3 дня.

Начнется магнитный шторм 17 августа сразу с 5 баллов. Даже те граждане, которые хорошо переносят природные изменения, могут отметить ухудшение настроения и головную боль. Но хуже всего придется метеозависимым. Последующие два дня, 18 и 19 числа, магнитная буря будет только усиливаться, испытывая нас на прочность. Спадать она начнет только ближе к 20 числу.

На кого больше всего повлияют геомагнитные удары в августе 2022 года

Магнитный удар с 17 по 19 августа считается сокрушительным, ведь отметка в 5 баллов, да еще и на протяжении нескольких дней, является критической. Почти все люди в той или иной мере ощутят на себе влияние этой магнитной бури. Но больше всего страдают, конечно, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, психически нестабильные граждане и беременные женщины.


Особенно несладко придется гипертоникам. Врачи объясняют, что в момент мощных ударов кровь в организме человека становится более вязкой, а значит, сердцу тяжелее ее перекачивать. Состояние опасно образованием тромбов. Потому стоит держать под рукой разжижающие кровь и понижающие давление средства.

Что делать во время магнитной бури?

Прежде всего, не паниковать. Нервозность значительно ухудшает состояние даже здоровых людей, что уж говорить о тех, чье здоровье оставляет желать лучшего.

Позаботьтесь о правильном режиме сна и качестве питания, пейте больше чистой воды и гуляйте вдали от проезжей части каждый день. Обеспечьте себе приятный, расслабленный эмоциональный фон. На случай ухудшения состояния держите под рукой лекарства, прописанные врачом.

 

 

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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