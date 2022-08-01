Мария Луговая рассказала, кого родила
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Луговая рассказала, кого родила

Мария Луговая рассказала, кого родила
Актриса Мария Луговая впервые стала мамой. Мария Луговая и Сергей Лавыгин не скрывали от поклонников, что вскоре станут родителями. Сегодня же они рассказали о радостном событии — у них родилась дочь. У звезды сериала «Кухня» Сергея Лавыгина и его супруги, актрисы Марии Луговой, родилась девочка. Счастливое событие произошло в последний день июля. «Марта. 31.07.22», — сообщил актер. Напомним, о грядущем прибавлении в семействе пара объявила в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в начале февраля. «У нас с мужем Сережей Лавыгиным будет еще один человек. Мы очень рады», — поделилась артистка.
Отметим, что у 34-летней Марии это первый ребенок, а вот у ее мужа уже второй. Сергей воспитывает сына Федора от предыдущего брака с актрисой Анной Бегуновой, которому зимой исполнилось 6 лет. Пара расписалась 25 января 2020 года. Актеры не стали устраивать пышное мероприятие, пригласив лишь самых близких и родных людей. Луговая говорит, что ей очень повезло с Сергеем, который буквально понимает ее с полуслова и всегда поддерживает в любых начинаниях. Мария также признается, что после беременности собирается быстро восстановиться и вернуться к съемкам, ведь ее актерская карьера идет в гору — на стриминговых платформах вышло несколько сериалов с ее участием, которые имели большой успех. Сама она без ума от работы в проекте «Мария. Спасти Москву». «Иногда было сложно сниматься. У нас же были и погодные условия тяжелые, температура -35. А еще в сериале есть сцены, к которым я просто боялась подступиться. Мне они казались очень сложными. В таких ситуациях меня выручал экранный партнер Артур Смольянинов, который очень поддерживал», — рассказала артистка.
# Шоу-бизнес Луговая Мария
По материалам: z-aya

Последние новости

Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Мария Луговая рассказала, кого родила
Мария Луговая рассказала, кого родила
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам
Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию солистов Little Big
Терраса с видом на Голливуд: Клава Кока навестила покинувших Россию
Повелитель меча и магии
Повелитель меча и магии
В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила Елбаскина
В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила
Monster Boy and the Cursed Kingdom обновят до Xbox Series X | S — на обеих консолях будет 120 FPS
Monster Boy and the Cursed Kingdom обновят до Xbox Series X | S — на
Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины
Наташа Королева объяснила, почему на самом деле улетела в США: причины
Грызлов оценил ход спецоперации на Украине
Грызлов оценил ход спецоперации на Украине

Топ на сегодня

Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Еще по теме

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Мария Луговая в годовщину свадьбы вспомнила, как начинался роман с Сергеем Лавыгиным
Мария Луговая: «Свадьба будет!»
Актриса Ева Лонгория впервые стала мамой (ФОТО)