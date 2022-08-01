Мария Луговая рассказала, кого родила

Актриса Мария Луговая впервые стала мамой. Мария Луговая и Сергей Лавыгин не скрывали от поклонников, что вскоре станут родителями. Сегодня же они рассказали о радостном событии — у них родилась дочь. У звезды сериала «Кухня» Сергея Лавыгина и его супруги, актрисы Марии Луговой, родилась девочка. Счастливое событие произошло в последний день июля. «Марта. 31.07.22», — сообщил актер. Напомним, о грядущем прибавлении в семействе пара объявила в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в начале февраля. «У нас с мужем Сережей Лавыгиным будет еще один человек. Мы очень рады», — поделилась артистка.Отметим, что у 34-летней Марии это первый ребенок, а вот у ее мужа уже второй. Сергей воспитывает сына Федора от предыдущего брака с актрисой Анной Бегуновой, которому зимой исполнилось 6 лет. Пара расписалась 25 января 2020 года. Актеры не стали устраивать пышное мероприятие, пригласив лишь самых близких и родных людей. Луговая говорит, что ей очень повезло с Сергеем, который буквально понимает ее с полуслова и всегда поддерживает в любых начинаниях. Мария также признается, что после беременности собирается быстро восстановиться и вернуться к съемкам, ведь ее актерская карьера идет в гору — на стриминговых платформах вышло несколько сериалов с ее участием, которые имели большой успех. Сама она без ума от работы в проекте «Мария. Спасти Москву». «Иногда было сложно сниматься. У нас же были и погодные условия тяжелые, температура -35. А еще в сериале есть сцены, к которым я просто боялась подступиться. Мне они казались очень сложными. В таких ситуациях меня выручал экранный партнер Артур Смольянинов, который очень поддерживал», — рассказала артистка.