Мария Максакова о шатком положении Максима Галкина: «Сочувствую ему»
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Мария Максакова о шатком положении Максима Галкина: «Сочувствую ему»

Мария Максакова о шатком положении Максима Галкина: «Сочувствую ему»

Максим Галкин продолжает гастролировать за границей, где активно поливает грязью Россию. Супруга Примадонны поддерживает оперная певица Мария Максакова.


Максакова нелестно отозвалась о Филиппе Киркорове, который недавно посетил военный госпиталь в Крыму, зато призналась, что встала на сторону Максима Галкина. «Я, скорее, сочувствую Галкину, который, хоть и поздно, но нашел в себе силы сделать выводы», — поделилась 45-летняя исполнительница в одном из интервью.

К слову, еще недавно оперная певица была замешана в различных скандалах. Более того, она давно отреклась от своей матери, артистки Людмилы Максаковой.

«Мама мне писала, что сегодняшняя я ее не устраиваю, что я ей нравилась подростком. Но я не могу быть той девочкой, которую она любила. Это она меня воспитала такой. То есть ей не нравится результат собственных транслируемых ранее убеждений», — сетовала как-то Мария.

Из-за семейной драмы Мария Максакова обивала пороги ток-шоу, где плакалась на всю страну из-за конфликтов с родительницей.

«Мама ведь даже с внуком не общается. Я отсылаю ей видео с Ванечкой. Недавно мне знакомая рассказала, что мама показывает эти видео Тюрину и хочет меня заблокировать. Видите ли, я слишком давлю на нее этими видео и сообщениями о внуке. Она считает, что вот старшие дети — это родня, а младший — бастард. Хотя я больше всего мечтаю, чтобы у Ванечки была полная счастливая семья», — отмечала исполнительница.

Теперь же Мария покинула Россию и продолжает лить грязь на страну, в которой живут ее близкие.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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