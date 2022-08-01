Медведев оценил ситуацию в мире словами «хуже холодной войны»

Вадим Карасев

Дмитрий Медведев заявил, что ситуация в мире гораздо хуже холодной войны

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев оценил ситуацию в мире словами «хуже холодной войны». Об этом он написал в своем Telegram.

Медведев отметил, что для США крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые невозможно решить без России. «И они приползут с этой темой. Ну вот. Приползли», — заявил он, напомнив о словах президента США Джо Байдена о том, что даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. «Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, Байден также говорил о необходимости нового договора об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году, добавил политик. «Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что политика США и Великобритании опирается на принципы, которые были описаны писателем Джорджем Оруэллом в повести «Скотный двор». По его словам, страны воспринимают его «буквально, как руководство к действию» или инструкцию по эксплуатации себе подобных.