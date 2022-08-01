Microsoft: в играх Activision Blizzard нет ничего уникального, у компании много конкурентов
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Microsoft: в играх Activision Blizzard нет ничего уникального, у компании много конкурентов

Microsoft: в играх Activision Blizzard нет ничего уникального, у компании много конкурентов


Microsoft продолжает урегулировать вопрос с приобретением издательства Activision Blizzard, что требует прохождения антимонопольных проверок во многих странах. В сети появились документы, которые компания подала в ответ на запросы антимонопольных служб в Новой Зеландии.

Интересно, что в этих документах, Microsoft пытается разъяснить, почему покупка Activision Blizzard со стороны Xbox никак не нарушит антимонопольное законодательство. В частности, юристы Microsoft пишут, что в играх Activision Blizzard нет ничего уникального:

Что касается видеоигр, разработанных и опубликованных Activision Blizzard, в них нет ничего уникального, что было бы недоступно конкурентам, что могло бы вызвать озабоченность [со стороны других платформ или издательств].

В том же документе Microsoft называет конкурентов Activision Blizzard:

Во всем мире и в Новой Зеландии существует множество конкурентов на рынке разработки и публикации видеоигр для консолей и PC. В Новой Зеландии конкурентами являются Epic Games, EA, Sony, Valve Corporation, Ubisoft, Tencent, Take-Two и Nintendo, а также множество более мелких разработчиков и издателе.

Полный текст документа, направленный Microsoft регуляторам в Новой Зеландии, можно прочитать здесь.

Напомним, завершить сделку по покупке Activision Blizzard компания Microsoft намерена до июня 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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