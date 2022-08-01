Милонов предложил расширить бесплатные парковки возле поликлиник и больниц

Необходимо увеличить число бесплатных парковочных мест возле поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и их сопровождающих. Обращение с таким предложением на имя главы Минздрава Михаила Мурашко направил зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, сообщает RT.

По словам депутата, в ряде случаев посещение рядовой процедуры может стоить гражданам серьезной суммы. К примеру, если поликлиника находится в зоне, где организован платная парковка. Для пенсионеров и инвалидов это может стать значительной статьей расходов, добавил Милонов.





«В данной связи прошу Вас оценить идею о расширении бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов и иных объектов медицинской инфраструктуры для лиц, являющихся пациентами или визитёрами таких учреждений», — отметил зампред думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

По его мнению, время бесплатной парковки могло бы составлять два-три часа с расчетом, что за это время пациент мог бы пройти нужные процедуры и покинуть парковку без потерь для собственного бюджета.