Минобороны сообщило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS
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Минобороны сообщило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS

В Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Также при ударе уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.

Кроме того, в Одесской области уничтожена пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

За сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских беспилотников в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

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По материалам: pnp.ru

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