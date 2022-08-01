Минобороны сообщило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS
Сегодня, 12:50
В Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Также при ударе уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.
Кроме того, в Одесской области уничтожена пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.
За сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских беспилотников в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
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По материалам: pnp.ru