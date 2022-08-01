Минобороны заявило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Вадим Карасев

Генерал-лейтенант Конашенков заявил о массовом дезертирстве в двух бригадах ВСУ

Деморализованные серьезными безвозвратными потерями в своих бригадах, бойцы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово оставлять боевые позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, массовое дезертирство зафиксировано в 128-й горно-штурмовой и в 93-й механизированной бригадах.

Конашенков отметил, что дезертирующие солдаты бегут из Харьковской области и Запорожья, где действуют упомянутые бригады, в центральные и западные районы Украины.

Ранее сообщалось о дезертирстве стрелковой роты 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которая находилась в подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады.